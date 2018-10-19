MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü'den fırsatçılara çağrı

Ülkü, vatandaşın zam yapan kurumları adım adım takip ettiğini ve Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasında yapılan indirimlerin üzerine dolar indirimi de yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yüzde 50 zam yapıp göstermelik indirim yapan firmaları vatandaşın kara listeye aldığına dikkat çekerek "Bu oyunlar daha önce de oynanmaya çalışıldı. Vatandaş hepsinin farkında. Oyun oynayanın piyasada adı kalmaz" diye konuştu.

Doların 7 lirayı gördüğü dönemi fırsata çevirip elindeki hazır ürünleri zamlı fiyatla sunan firmaları vatandaşın sürekli sosyal medyadan da deşifre ettiğini ve kendilerine de şikayette bulunulduğunu ifade eden Ülkü, "Piyasada kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Sadece biz de değil. Bütün vatandaşlar durumun farkında. Daha önce de benzer durumlar yaşandı. Fırsatçılık yapan ayakta kalamadı. Bu millet üzerine düşeni her daim yaptı. Kimse fahiş fiyata ürünü almaz. Bu yapılan zamlar piyasanın da dengesini bozuyor. Kimsenin bu dengeyi bozmaya hakkı da yetkisi de yok. Ticaretin altın kuralı ahlaktır, vicdan sahipliği ve dürüstlüktür. Bundan ödün veren bir daha bu piyasada ağzıyla kuş tutsa kendine yer bulamaz" ifadelerini kullandı.