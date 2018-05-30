MÜSİAD İzmir, ‘Geleneksel İftar Programı’nda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanlığı tarafından, Balçova ilçesindeki Kaya Termal Otel’de geleneksel iftar buluşması düzenlendi. İftarın ardından açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü iftar organizasyonu kapsamında bir de nostalji programı gerçekleştirdiklerini ve derneğin 25 yıllık İzmir geçmişinde görev almış tüm gönüldaşları bir araya getirdiklerini belirterek, “Her gün çalışarak milletin değerlerine bağlı iş adamları olarak geçmişi unutmadan millete, vatana hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de insanı hayata bağlayan en önemli değerlerden birinin de "paylaşmak" olduğunu kaydeden Şengül, "Üzerimize düşen ciddi sorumluluklar var. Bu sorumluluk sadece siyaset yapmak, kendi ilimizde ya da ülkemizde iktidar olup yönetmek değil. Bulunduğumuz coğrafyada bize gözünü kulağını dikmiş milyonlarca mazlum var" dedi.

Mazlumların geleceği için hem siyasetçilere hem de iş adamlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Şengül, onlara umut olmaya devam edeceklerini belirterek, "Vicdansızlıklara karşı dik duran, ’Dünya beşten büyüktür’ diyen bir lidere destek vermek hepimizin görevi. Bu salondaki herkesten bu desteği bekliyoruz. Önümüzde zor bir süreç var. Allah’ın izniyle, küçümsedikleri milletimiz sağduyusuyla bütün haksızlıklara karşı liderimizin arkasında dik durdu.Dik durup eğilmeden yolumuza devam edeceğiz. Milyonlarca insana umut olacağız ya da kaybedeceğiz ve bu coğrafya kaybedecek, masum insanlar kaybedecek. Biz inancımız gereği hep bu dünya için yaşamıyoruz öteki dünya için de çalışıyoruz. İnşallah bu çıktığımız yolculukta Allah bizi yanlışa düşmekten korur, bize güç ve kuvvet verir” ifadelerini kullandı.

İftar buluşmasına İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda iş insanı katıldı.