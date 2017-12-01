MÜSİAD İzmir, lojistik sektörünü masaya yatırdı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Hizmetler Sektörleri Grubu Kasım ayı toplantısına Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık katıldı. Toplantıya MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Bilal Saygılı, Hizmetler Sektörleri Grubu Başkanı Şenol Günaydın ile çok sayıda sektör kurulu üyesi katıldı. Düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılan işadamları Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık’la görüşerek lojistik sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü; çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve birçok çalışmanın altına imza attıklarını söyledi. Ülkü, “Üyelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkımızı arttırmak üzere bu ayki Hizmetler Sektörleri Grubumuzun toplantısında da Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürümüz Nihat Kınık ile lojistik sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini ele alıyoruz” dedi.

Lojistik sektörünün konuşulduğu toplantıda, İzmir’in gerek üretim, gerekse de lojistik sektörlerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Nihat Kınık, mevcut sorunları çözmek ve süreçleri hızlandırmak amacıyla bir özel büro kurduklarını söyledi.

Gümrük konusundaki sorunlara aktif bir şekilde çözüm ürettiklerini kaydeden Kınık, sektör temsilcilerine çözüm bekleyen konuları 24 saat boyunca ilgili mail adreslerinden paylaşabileceklerini de ifade etti.

İhracatla uğraşan birçok firma olduğunu ve büyük ölçekli firmalar için özel danışmanlar atayacaklarını dile getiren Kınık, “Belli standartlara sahip firmalarımızın işlerliğinin artması, sorunların hızlı ve kalıcı bir şekilde çözülebilmesi için danışmanlar atayacağız. Bu danışmanlar ilgili firmadaki yetkililerle sürekli temas halinde olarak gerekli destekleri verecekler. Sorunlarınızı bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sektörle iç içe olmak istiyoruz. Çünkü biz de bu sektörün paydaşlarından biriyiz” diye konuştu.

İthalat, ihracat alanında yaşanan bazı bürokratik sıkıntıların aşılması için gerekli kanunların çıkartılması konusunda da destek sözü veren Kınık, attıkları bir takım adımlar sonucunda mevzuatlara uygun olarak pek çok soruna da çözüm getirdiklerini sözlerine ekledi.

Lojistik firmalarının ekonominin nabzını tuttuğunu ve hükümetin sağladığı kolaylıklarla birlikte ihracatın artan bir ivmeyle devam ettiğini ifade eden MÜSİAD İzmir Şubesi Hizmetler Sektörleri Grubu Başkanı Şenol Günaydın da katılımlarından ve desteklerinden ötürü Nihat Kınık’a teşekkür etti. Toplantı sonunda Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Bilal Saygılı ve Hizmetler Sektörleri Grubu Başkanı Şenol Günaydın Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık’a günün anısına plaket takdim etti.