MÜSİAD İzmir’de ’Küresel Para Savaşları’ konuşuldu

Dr. Ramazan Kurtoğlu, "Gelecek yıllarda önce kur savaşları, ticaret savaşları ve topyekûn, küresel bir finans savaşı ile birlikte konvansiyonel silahların kullanıldığı bir savaş ihtimali hayli yüksektir” dedi.

Balçova Termal Oteli’nde düzenlenen yemekli toplantıya, İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ile çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. Açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD olarak ülkemizde ve dünyada örgütlü en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını ve birçok coğrafyada başarılı çalışmaların altına imza attıklarını söyledi. Ülkü, “Ülkemizin büyümesi ve daha fazla güçlü olabilmesi için biz işadamlarına düşen, işimizi daha da büyütmeye çalışmak, ülkemize daha fazla yatırım, daha fazla katma değer ve daha fazla istihdam sağlamak olmaktadır. Bizler iş insanları olarak çok büyük sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. İleri teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünleri tasarlayan bir ülke haline gelene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bu ayki dost meclisi toplantısında Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu’nu konuk etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ülkü, “Ramazan Hocamızdan ‘Küresel Para Savaşları’ gibi önemli bir konuda değerli bilgiler almış olacağız. İstanbul’dan gelerek bizlerle birlikte olan hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü’nün ardından kürsüye gelen Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, katılımcılara Küresel Para Savaşları konulu konferans verdi. Yenidünya düzeni, küresel hegemonya, parayla ilgili dönen oyunlar ve bu noktada piyonların nasıl yönlendirildiği hakkında konuşan Ramazan Kurtoğlu, küresel ekonomiyi yönlendiren odaklar tarafından Türkiye üzerinde de birçok oyun oynandığına işaret etti. "Küresel Para Savaşları", 2008 Wall Street merkezli küresel mali krizin küresel ekonomiyi getirdiği noktayı en iyi anlatan tanım olduğunu söyleyen Kurtoğlu, “Amerikan ordusu Mart 2009’dan itibaren 60 ekonomi ve finans uzmanının rehberliğinde küresel finans savaşı tatbikatı yapıyor. Gelecek yıllarda önce kur savaşları, ticaret savaşları ve topyekûn, küresel bir finans savaşı ile birlikte konvansiyonel silahların kullanıldığı bir savaş ihtimali hayli yüksektir” dedi.

Çok sayıda sanayici ve iş adamının katıldığı toplantı sonunda soruları cevaplayan Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu’na MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, hediye takdim ederek teşekkür etti.