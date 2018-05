MÜSİAD, KGF Genel Müdür Yardımcısı Aysal’ı ağırladı

İşadamlarına sunum yapan Aysal, "Biz oyunun kurallarını koyarız ve sistem çalışır. Artık bu öngörüyle çalışıyoruz. Toplamda 450 bin işletmeye, yaklaşık 254 milyar TL kefalet sağlamış durumdayız" dedi.

Dost Meclisi Toplantısı Balçova Termal Otel’de düzenlendi. Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, daha sonra MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü açılış konuşması yaparak üye iş adamlarını çeşitli faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Her sektördeki üyelerinin aşkla şevkle işini yaptığını ifade eden Ülkü, "Her bir üyemiz kendi alanında çok başarılı işler yapıyor. Bu kurum sizlerle çok kıymetli ve sizlerle çok güçlü teşekkür ediyorum." dedi. MÜSİAD’ın dünyanın en yaygın iş adamları derneği olduğuna dikkat çeken Ülkü, "MÜSİAD, Dünyanın 181 noktasında. Hangi ülkeye, hangi kıtaya giderseniz gidin, hangi konuda başınız ağrırsa sorununuzu çözecek, derdinizi dinleyecek, irtibata geçeceğiniz bir MÜSİAD üyesi ve bir MÜSİAD şubesi vardır. Japonya’dan Amerika’ya... Bir Antartika’da yokuz şu anda. Bütün her yerde varız. Dolayısıyla böyle bir kurumun da MÜSİAD üyelerine hizmet etmesi lazım. Biz de ülkedeki gelişmeler, çıkan yasalar, teşvikler gibi konuları böyle düzenlediğimiz toplantılarda üyelerimizi bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

Ekonomi ve kalkınma siyasi istikrara bağlı

Başkan Ülkü, 24 Haziran seçimlerinde değişecek olan yönetim sistemine de değindi. Ülkü şöyle konuştu: ’’Ülkelerin ekonomisinin kalkınması, gelişmesi, pozitif olarak büyümesi siyasi istikrara bağlı. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Rabbim, son yıllarda süren istikrarın bu seçimde de hayırlısıyla sürmesini nasip etsin. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü bizim iş adamlarımız yatırım yapmayı ve istihdama katkı sağlamayı sevdiği için yanıp tutuşan iş adamlarından oluşuyor. Ülkemizde son 3-4 sene içerisinde atlatılan sıkıntıları hepimiz çok iyi biliyoruz. Buna rağmen hem 2017 yılında üçüncü çeyrekte dünyada en büyük gelişmeyi kaydettik bu da KGF’nin verdiği desteklerle olmuştur. Gerçekten buradan yöneticilerimize ve ülkemize tekrar teşekkür ediyorum’’

Nefes Kredisi ile 26 bin firmaya kefalet sağlandı

KGF Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal, "Kredi Garanti Fonu Tanıtımı ve Finansmana Erişim" başlığı altında iş adamlarına sunum yaptı. Aysal, 2016 yılında hızlı dönüşüm ile sistem üzerindeki keyfi uygulamaları bertaraf ettiklerini belirterek şöyle devam etti. "Bilgisi olmayan kişilerin iş yapmaya çalışmasını ve yapamamasını net bir şekilde gördük. İşin kırılma noktası 2016 yılında Nefes Kredisi’ydi. Bir aylık süreçte 26 bin firmaya 2.6 milyar TL kefalet sağlandı. Sisteme inanç sağlandı, finans kesimiyle firmalarla KGF arasındaki güven oturdu. Türk insanı, Türk sanayicisi borcuna sadıktır. Hiç kimse borçlu olarak bu hayatı terk etmek istemez, çok aykırı durumlar müstesna, biz bunları yol haritamızın üzerine koyduk. İşe bununla başladık. Şu anda günlük 12 bin işletmeye kefalet sağlayabilecek bir sisteme sahibiz. Günlük işlem adedimiz bin civarında. 2016 yılı sonu itibari ile bankacılıktan KGF’nin aldığı pay binde dört. 1991 yılından beri faaliyette olmasına rağmen bu kadardı. Bugün itibari ile geldiğimiz nokta da KGF’nin bankacılıktan aldığı pay yüzde 11.5 artık. KGF finans piyasasının değişmeyen bir aktörüdür hatta biraz ilerletelim biz oyun kurucuyuz. Biz oyunun kurallarını koyarız ve sistem çalışır. Biz artık bu öngörüyle çalışmaya devam ediyoruz. Toplam 450 bin işletmeye yaklaşık 254 milyar TL kefalet sağlanmış durumda. 2017 yılının ilk üçüncü çeyreği imalat sektörünün büyümeye katkısı Türkiye’ye rekor getirmiştir. Dördüncü çeyrekte imalat sektöründeki yatırımların büyümeye katkısını biliyoruz, dünya 3’üncülüğü getirdi. 2018 yılı ilk çeyreğinde de yatırım etkisinin devam ettiği yönünde ön istatistikleri var. Çünkü yatırım kredilerini verdiğiniz zaman 2 ay sonra etki yaratmaz ekonomiye en az 6 ay sonra etki eder.’’

KOBİ’ler ekonominin can damarı

KOBİ’lerin ekonomide büyük bir rol oynadığını dile getiren Aysal, ’’KGF KOBİ’lere kefalet verir ağırlıklı olarak. Toplam kefaletin yüzde 74’ü KOBİ’lere sağlanmış durumda. KOBİ’ler ekonomiler için özellikle Avrupa piyasasında çok ciddi önem verir. Çünkü KOBİ, değişime çok hızlı ayak uydurur. Bugün makine imal ederken, ertesi gün bambaşka bir şey üretilebilir. KOBİ’ler ekonominin can damarlarıdır. Çok hızlı hareket ettikleri için damardaki kan misali her yere çok hızlı ulaşabilirler ve hızlı bir şekilde sonuç alabilirler. KOBİ’lere verdiğimiz pay yüzde 75. Yüzde 25’i de KOBİ dışı büyük segment dediğimiz kesim. Onların da finansmana ihtiyacı var. Toplam 253 milyar. 40 milyar TL’si ihracata yönelik kullanılır.’’ dedi.

İzmir’de cari açık yok

Türkiye’de cari açığın yoğun olduğunu ifade eden Mehmet Aysal, ’’Türkiye’nin bariz sorunlarından birisi cari açık. MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü’ye, cari vermeyen bir sivil toplum kuruluşu başkanı olmasını tebrik ederim. Türkiye’nin hemen hemen bir çok ilinde bu sorun varken İzmir cari açık vermeyen neredeyse nadir illerden bir tanesi.’’ diye konuştu. Aysal, konuşmasının ardından toplantıya katılan MÜSİAD İzmir üyelerinin sorularını yanıtladı.