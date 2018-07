MÜSİAD ve İKÇÜ’den ortak 15 Temmuz programı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), düzenlediği ortak programla, 15 Temmuz İhaneti ve Milli İradenin Zaferi ismiyle bir konferans yaptı. Konferansa 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz konuk oldu.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından konuşma yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, böyle bir ülkede yaşamaktan ve böyle bir ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 15 Temmuz’da yaşananları izlerken çok duygulanan Ülkü, "Böyle olaylar bizleri birbirimize bağlıyor. Bizler Türk insanı ve Müslüman olarak darbeye darbeyle karşılık veren milletin insanlarıyız. Bugün burada çok farklı konu ve konuklarla bir arada olmayı arzu ederdik. Fakat tarihe kara bir leke olarak düşen 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla demokrasi ve milli birlik gününün 2. yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız" dedi.

"Türk milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir"

15 Temmuz ve bugüne kadar vatanın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Ülkü, "Demokrasimiz için hain terör örgütlerinin karşısında hayatını kaybeden hiçbir canımızı unutmayacağız. Sadece 15 Temmuz’da değil, nefes aldığımız süre boyunca şehitlerimizi anmaya, onların önünde saygıyla eğilmeye devam edeceğiz. Yurt içinde 86, yurt dışında da 74 farklı ülkede toplamda 201 nokta ile hizmet veren, dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. Gittiğimiz her ülkede, memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin lüks değil, zaruri olduğunu ve milli irade karşısında yükselen her harekete karşı durmak gerektiğini anlatıyoruz" dedi.

"Bu tehlike bitmedi; çünkü bunu planlayanlar hala koruma altında"

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan örgütün dünya tarihinin ender gördüğü örgütlerden biri olduğunu belirterek, dini kullanarak kitleleri harekete geçirdiklerini anlattı. Kendilerini çok iyi kamufle eden örgüt liderlerinin, insanların zayıf noktalarını bulduklarını savunan Köse, "İnsanları ağlarına düşürdüler. Çok profesyonelce ortaya çıkıp birçok şeyi gölgelediler. Bu tehlike bitmedi; çünkü bunu planlayanlar hala koruma altında" dedi.

20’nci dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz konuşmasında, Türk tarihinden örnekler vererek Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı darbe girişimlerini anlattı. Türkiye’nin Anadolu topraklarını miras almasıyla büyük bir sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Yılmaz, "Din ile devlet ruh ile ceset gibidir. Dinsiz devlet olmaz, devletsiz de din yaşanamaz. Peygamberler özgür ortamda Allah’a kul olabilmek için vatan gerçeğine dikkat çeker. Hele bu vatan Anadolu olunca üzerimize sorumluluk düşüyor; çünkü tehlikeli bir yer bize emanet edilmiş. Anadolu bütün insanlığın ikinci beşiğidir" şeklinde konuştu.

Tarih boyunca Türk milletini dışarıdan hiçbir düşmanın yenemediğini söyleyen Şevki Yılmaz, hep içeriden düşmanlarla mücadele edildiğini dile getirdi. Şevki Yılmaz, birçok darbeyi birebir yaşadığını belirterek, "12 Eylül 1980’i yaşadım. 28 Şubat’ın 5 yasaklısıyken biriyim. Mağdur değilim, şerefimle gazi oldum. 15 Temmuz’u da birlikte yaşadık. Bu darbelerin ikisi din adına yapılmıştır. Diğerleri ’laiklik elden gidiyor’ yalanıyla yapılmıştır. Baktılar laiklik tutmuyor, 15 Temmuz’da yeniden Abdülhamit’i devirdikleri oyunu tezgahladılar. Abdülhamit’i din adına yıktılar. Sarıklı cübbeli hocalar sokağa döküldü. Kazım Karabekir Paşa genç bir subayken dini korumak için yola çıktı. 25 subay öldürüldü; ama bu milletin mayası sağlam, milleti susturamadılar" diye konuştu.

Konferansa, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, İSTOK Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, Katip Çelebi Üniversitesi’nden Rektör Yardımcıları, Dekanlar, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri ve İSTOK İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri ve misafirler katıldı.