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26 Şubat 2018 10:41

MÜSİAD’dan AK Partili Şengül’e “hayırlı olsun” ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD’dan AK Partili Şengül’e “hayırlı olsun” ziyareti

26 Şubat 2018 10:41


MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü parti binasında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.


Şengül’e görevinde başarılar dileyen Ülkü, “Daha önce il başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Şengül tecrübeli bir siyasetçi. Deneyimiyle bu görevi başarıyla yerine getireceğine ve İzmir’e önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.


MÜSİAD İzmir Şubesi’nin çalışmalarından da bahseden Ülkü, “İzmirli işadamları olarak, ülke ekonomisine katma değer sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’in hedeflerinin dar ve sınırlayıcı kalıbından çıkarılarak, yıllar içinde kaybettiği zamanın hızla telafi edilmesi için işbirliği içinde çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız” diye konuştu.


AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise MÜSİAD İzmir Şubesi’nin yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD’ın İzmir ve Türkiye için çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.


İzmir’in ekonomik alanda ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Şengül, “Biz AK Parti İzmir olarak İzmir’e hizmet getirmek için çalışacağız. İnşallah bundan sonra hep beraber el ele vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları ile uyum içerisinde çalışarak İzmir’imizi daha güzel yerlere getirme gayreti içinde olacağız. MÜSİAD İzmir ile birlikte işbirliği yaparak İzmir için güzel proje üreteceğimize inanıyorum” dedi.




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