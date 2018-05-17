İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği bölgesel otopark alanı birim otopark bedellerinin daha öncelerden olduğu gibi inşaat birim artışındaki maliyetler göz önüne alınmadan bölgeleri ve yerleri değişkenlik göstermekle beraber yaklaşık olarak yüzde 150 ile yüzde 600’lük zamla genelde yapılanın çok üstünde bir artış gerçekleştiğini ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Türkyılmaz, “Örnek verecek olursak Karşıyaka Bölgesi Anadolu Caddesinden cephe alan bir parsel daha öncesinde bir araçlık otopark bedeli için 5 bin 152,48 TL öderken bu artıştan sonra 28 bin 150,70 TL ödeyeceği görülmektedir. Bu da yüzde 546’lık bir artışa denk gelmektedir. İnşaat sektörü açısından kabul edilebilir bir artış değildir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere bakarak yapı yaklaşık birim maliyetlerindeki artış oranının yaklaşık yüzde 15 olarak hesaplandığını da anlatan Türkyılmaz, “Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörüne dinamizm kazandırmak için yapılan birçok teşvik varken Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konuda kararını tekrar gözden geçirerek inşaat sektörünün tüm paydaşlarını zor durumda bırakmayacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.