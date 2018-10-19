Mustafa Alper Avcı: "Maçlar kağıt üstünde kazanılmıyor"

Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, Kardemir Karabükspor'un sıralamadaki yerinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyerek, "Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Altınordu orada berabere kaldı, Ümraniyespor zor kazandı. Genç ve çok koşan bir takıma karşı oynayacağız. Rakibin sıralamadaki yeri önemli değil" dedi.

Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Maçın hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, genç ve koşan bir takıma karşı oynayacaklarının altını çizdi. Avcı, "Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Altınordu orada berabere kaldı, Ümraniyespor zor kazandı. Genç ve çok koşan bir takıma karşı oynayacağız. Rakibin sıralamadaki yeri önemli değil. Ancak ne olursa olsun kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp galip gelmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Mağlubiyet hakkımızı doldurduk"

Karabükspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Avcı, "Sezona iyi başladık ama son üç maçı kaybettik. Pozisyonlara baktığımız zaman savunma anlamında bazı eksiklerimiz vardı. Yeni bir takımız ancak 8 haftayı geride bıraktık. Artık bahane üretme şansımız yok. Karabükspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyoruz. Sonrasında Denizlispor, Gazişehir ve Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Bu dört maçtan iyi çıktığımız takdirde ilk yarıyı üst sıralarda bitireceğimizi düşünüyorum. Mağlubiyet hakkımızı doldurduk" ifadelerini kullandı.

"Milli takım arasında taktiksel çalıştık"

Liglere verilen milli arada eksiklerini giderdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Geride bıraktığımız 8 haftada yapmamamız gereken hatalar yaptık. Fiziksel olarak eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Performans verilerine bakarsak koşu mesafelerinde üst sıralardayız. Sıkıntımız daha çok taktikseldi. Oyun kurma ve hızlı oyunda sıkıntılar yaşadık. Bu arada bunların üzerine çalıştık. Karabükspor maçıyla da çıkışa geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Avcı, ayrıca İbrahim Öztürk'ün sakatlığının nüksettiğini ve durumunun maç saatinde belli olacağını belirtti.