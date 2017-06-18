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18 Haziran 2017 10:09

Mustafa Kemal’de 2 bin kişilik iftar sofrası

Ramazan ayının bereketini tüm ilçeye yayan Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerini iftar sofrasında buluşturdu.

Mustafa Kemal’de 2 bin kişilik iftar sofrası

18 Haziran 2017 10:09

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda dualar edildi, yemekler paylaşıldı. Karşıyaka Belediyesi; Kadir Gecesi olan 21 Haziran Çarşamba günü, Karşıyaka Çarşısı içinde 10 bin kişilik iftar sofrası kuracak. Aynı gece, Zübeyde Hanım Mahallesinde de 6 bin kişi ile sahur yapılacak.



Ramazan ayı boyunca, farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarında Karşıyakalıları bir araya getiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarın bereketini paylaştı. İftara Karşıyaka Belediye Başkanvekili Süha Barlak, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Pazaryerinin yan kısmındaki açık alanda gerçekleştirilen etkinlik için dev sofralar kuruldu ve yaklaşık 2 bin vatandaş bir araya geldi. Ney dinletisinin ardından, dualarla iftar yapan Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Ramazan ayının bereketini paylaştı.



10 bin kişi ile iftar, 6 bin kişi ile sahur


Karşıyaka Belediyesi, en kalabalık iftar sofrasını Kadir Gecesi’ne denk gelen 21 Haziran Çarşamba günü, Karşıyaka Çarşısı içinde kuracak. Çarşı boydan boya iftar sofraları ile donatılacak ve 10 bin kişi ile iftar açılacak. Aynı akşamın sahurunda ise Zübeyde Hanım Mahallesindeki KSK 100. Yıl Meydanı’nda 6 bin kişilik sahur sofraları kurulacak, niyetler edilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Kadir Gecesi’nde önce iftarımızı açacağız, sonra sahur soframızda buluşacağız. Tüm Karşıyakalıları, bu güzel ve bereketli organizasyonlarımıza davet ediyorum" dedi.




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