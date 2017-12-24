Mustafa Pala: "Muhalefet olduk Oda kazandı"

Yoruldular, ellerinde projeleri yok. Muhalefet olarak biz odaya ve esnafımıza maddi manevi birçok kazanımda bulundurduk. Muhalefet kendinden korkmayan iktidarlar için iyi bir mekanizmadır” diye konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu 7 Ocak 2018 günü Gaziemir yeni Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Genel Kurul öncesinde esnafa yönelik bilgilendirme toplantıları ve durak ziyaretlerine devam eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mustafa Pala önemli bilgiler veriyor. Kimseyle kişisel bir tartışmaları olmadığının altını çizen Başkan Adayı Pala, “Bizim için diğer adayın ünvanı ile yaptıkları önem taşıyor. Kişisel yaşamında ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Esnafı da ilgilendirmiyor. Ama oda başkanı olarak yaptığı yanlış uygulamalara karşıyız. Oda mallarına ilişkin malın sahibi olan esnafa danışmadan aldığı kararlar için hukuki yollara başvurduk. Yine hukuka aykırı esnafın aleyhine girişimleri olursa yine de başvuracağız. Bu odanın bir üyesi olarak bunu yapmam gerekiyor. Odanın öz malları eriyor. Odanın temsil gücü azalıyor. Esnaf bunu haketmiyor” dedi.

Esnafın gelirini artıracak projeler var

Oda başkanı olmak amacıyla yola çıkarken esnafa söz verdiklerini söyleyen Başkan Adayı Pala, “Ne bir kelime eksik ne bir kelime fazla herşeyi olduğu gibi anlatıyoruz. Bunun sonucunda kaybetsek bile bu tavrımıza devam edeceğiz. Belgelerimizle ve projelerimizle kişisel tartışmaya girmeden esnafın menfaatlerine olan çalışmaların içinde olacağız. Diğer adayın ikili tartışma isteklerine yanıtımız yok. Çünkü esnaf gelirinin artmasını yararına olan projeleri konuşmaları istiyor. Aday olmanın adabı da budur. Projelerini yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırsın. Eğer anlatacak birşeyin yoksa kişisel çatışmadan medet umarsın. Bizim anlatacak çok projemiz var. İktidara da projelerinizi anlatın diye sesleniyoruz” diye konuştu.

"Muhalefet iktidara fayda sağlar"

Taksici esnafının dünyanın en tehlikeli mesleğini yerine getirirken hakettiği kazancı almadığını vurgulayan Pala, riskler ve kazanımlar teraziye konunca risklerin fazla olduğunu dile getirdi. Sabaha karşı sıcak yatağından kalkan esnafın ve çocuklarının hakkı için aday olduklarını ifade eden Pala şöyle konuştu;

“Biz aday olduk muhalefet olduk Odamız ve Esnafımız kazandı. 12 yıldır rakipsiz iktidar olarak görev yapan yönetim artık yoruldu. Ellerinde proje de yok. Mevcut yönetim tarafından esnafın hak ettiği bir yönetim gerçekleştirilmiyor. Bizim şikayetlerimiz sonucunda İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na birçok fayda sağlanmıştır. Odada tutulan muhasebe defter sayısı 700 iken bizim şikayetimizden sonra sayısı 600 adet artmıştır. Şu anda odada tutulan muhasebe defter sayısı 1300. Odanın muhasebe geliri 19 bin TL artmıştır. Odanın muhtelif giderler altındaki harcamaları yıllık 250 Bin TL den 150 Bin TL’ye düşmüştür. Odaya katkımız yıllık 100 Bin TL olmuştur. Yenişehir Trafik Şube Müdürlüğü içerisindeki Evrak Satış Bürosu ile ilgili yapılan şikayetten sonra odaya gelen gelir yüzde 50 artmıştır. Bu birim fiş vermeden işlem yaptığı için iki kez ceza yemiştir. Standart işlem yapınca fişini makbuzunu veren bir uygulama birimine dönüşmüştür. Çeşmealtı Kampı konusunda iki mahkeme kararıyla buranın önce satılmasını sonra da kat karşılığı müteahhite verilmesini engelledik. Esnafın malı olarak projelendirilmesi için mücadelemiz sürüyor”.