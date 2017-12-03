Mustafa Pala’dan taksi plakası ihalesi çıkışı

Pala, ‘Esnafın kaybolan yıllarının hesabını kim verecek?’ dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu öncesinde adaylığını açıklayan Mustafa Pala, taksi plakası ihalesi hakkında bilgi verdi. İzmir genelinde en son taksi ihalesinin 26 yıl önce yapıldığını vurgulayan Pala, “Değerli meslek örgütü arkadaşlarım en son 6.6.1991 yılında yapılan Taksi İhalesinde 149 araba satıldı. İzmir merkezdeki taksi sayısı da böylece 2 bin 823 adet oldu.1991 yılından 2017 yılına kadar 26 yıl geçmiştir. 26 yılda aynı sayıyla taksicilik yapmamıza rağmen bizim kazancımız artmamıştır. Oysaki 1991 yılında İzmir in nüfusu 2 milyon idi. 2017 de ise 5 milyon civarında nüfusumuz var. Nüfusu büyük bir artış gösteren İzmir gibi bir Büyükşehir de taksici esnafının gelirinin artmaması bence taksici esnafının kaybedilmiş 26 yılı demektir. Bu da oda yönetiminin taksici esnafına faydalı olamadığını göstermektedir. Kaybolmuş 26 yılımız söz konusudur. Bunun 12 yılı da mevcut başkanın iktidarda olduğu yıllardır. Hiçbir şey yapılmamış durumdadır” diye konuştu.

“Esnafımızın gelirini arttıracak projelerimizi uygulamaya koyacağız”

İzmir’in taksicilik yapma açısından Ankara ve İstanbul’a göre şanslı olduğu yönlere dikkat çeken Pala, “Ankara ve İstanbul gibi Büyükşehirleri baz alacak olursak şehrin her tarafına raylı sistem, metro döşenmiş durumda. İzmir de ise iki tane raylı sistem var. Birisi Aliağa-Selçuk diğeri Bornova Evka3-Fahrettin Altay Üçkuyular hattı. Şehrin coğrafi yapısı ve yatırımlar nedeniyle birçok yerde raylı sistem yok. Daha fazla raylı sistem döşenmiş olsa demek ki taksici esnafı kontak kapatacak. Yani evine ekmek götüremeyecek. Bu durumun önleminin biran önce alınması gerekiyor. Bunun için de bizim çok güzel projelerimiz var. Onun için esnafımız bizi tercih ederse esnafımızın gelirini arttıracak projelerimizi uygulamaya koyacağız” dedi.

Odamızın gayrimenkulleri korunacak

Odaya ait olan gayrimenkul, araç gibi taşınır taşınmaz hiçbir malın satılması konusunda yetki istemiyoruz. Oda malı satılması konusunda esnafımızdan ricamız hiçbir adaya yetki verilmemesidir. Çok zorunlu hallerde oda malı satılması gerekir ise komisyon kurulur, komisyon değerlendirir. Ancak malın sahibi olan taksici esnafına sorularak hareket edilir.

Elektronik taksi cepleri yapılacak

Durak dışı duraklar ve sahiplenmeler oluyor. Bunları elektronik cepler ile çözebiliriz. Kimse sahiplenemez. Bu da bizim esnafımızın iş hacmini arttıracak. Elektronik cihazlar ve kartların olması halinde kimse o cebi durak olarak sahiplenemeyecek. Taksici esnafına büyük bir katkı sağlayacak. Durak olmayan yerleri durak olarak sahiplenmelerini kaldıracağız. Birkaç kişinin bir araya gelerek, güç oluşturup sonra da; Burası benim durağım demeye hakları yok. Bu köşe benim o köşe senin. Köşe kapmaca olmayacak. Esnafı köşe kapmaca oynamaktan kurtarmamız lazım. Bu da bizim esnafımızın gelirini arttıracaktır. Bizim projelerimizin tamamı esnafımızın gelirini arttırma yönündedir.

Üyeler tek bir firmaya mecbur edilmeyecek

Esnafımızı direkt ilgilendiren durak yenilemeleri, araç takip sistemi, taksimetre, elektronik cihazların ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasında kesinlikle esnafı tek bir firmaya mecbur etmeyeceğiz. Biz oda olarak standartları belirleyeceğiz. Esnafımızın hizmet alacağı firmaya aracılık etmeyeceğiz. Esnafımız istediği firmadan ihtiyaçlarını özgürce temin edebilecektir.

Duraksız araçlara durak sağlanacak

İzmir genelinde 600 civarında başıboş dolaşan duraksız araç bulunuyor. Gelişmekte olan semtlere durak kuracağız. Duraksız araçlar da durak sahibi olacağı için mevcut duraklar çevresinde bekleme yapmayacaklardır. Yakıt ve amortisman kaybı olmayacaktır. Öte yandan ilçe araçları kendi ilçelerine yönlendirildiğinde onların boşalttığı alanlara da duraksız araçlar yerleştirilebilir. İlçe arabalarını İzmir şehir merkezinden çıkarıp duraksız araçları orada çalıştırmamız esnafa çok büyük katkı sağlayacaktır. İlçe arabalarının İzmir merkezinde durak sahiplenmelerini kaldıracağız.

Esnafımızdan giriş-çıkış ücreti aldırmayacağız

Esnafımız kamu hizmeti sağlamaktadır. Otobüs terminali, vapur iskelesi gibi tüm transfer alanlarına yolcu alıp bırakmalarında; taksilerden giriş ve çıkış ücretleri alınmaktadır. Biz söz konusu uygulamanın kaldırılması için mücadele edeceğiz.