Müşteri gibi gelip cep telefonu çaldı

İzmir'de bir iş yerine girerek cep telefonu çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Aliağa ilçesindeki bir beyaz eşya mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde müşteri gibi mağazaya gelen şahıs, önce ürünleri inceledi, daha sonra da mağaza çalışanına çeşitli sorular sorarak onu meşgul etmeye başladı. Mağaza görevlisinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, masanın üzerinde bulunan mağazaya ait bir cep telefonunu görevliye fark ettirmeden çaldı. Şüpheli, telefonla birlikte hızla mağazadan uzaklaştı. Masanın üzerinde şirket telefonunu göremeyen görevli, durumu mağaza sahibi İsa Önal'a bildirdi. İş yerine gelen Önal, güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kayıtlarda, hırsızlık olayına dair görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından iş yeri sahibi Önal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını alan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Mağaza sahibi İsa Önal sabah saatlerinde dükkana gelerek hesap işlerine baktıktan sonra dışarıya çıktığını ifade ederek, “Bankaya gittim. Bankadayken kızlar aradı, İsa Bey masanın üzerindeki şirket telefonunu siz mi aldınız dediler. Ben de telefon falan almadım dedim, dükkana geldim kameraları incelemede bulunduk. Kameraları inceledikten sonra dükkana gelen bir şahsın kılık kıyafeti düzgün bir şekildeydi. Masanın üzerinde bulunan şirket telefonunun üzerine kendi telefonunu koyarak, mağaza çalışanını taksitli satış yapıyor musunuz, senetle satış yapıyor musunuz diyerek çaktırmadan bir iki dakika içerisinde kendi telefonu ve bizim telefonu alarak dükkandan ayrılıyor. Sonra da emniyet mensubu arkadaşları çağırdık. Kamera görüntülerini aldılar, araştırıp birkaç gün içerisinde bulacaklarını düşünüyorum'' dedi.