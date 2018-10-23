Mutfak Konak'ın tadı damaklarda kaldı

İzmir'in kalbi Konak'ta bu yıl ilki düzenlenen 'Konak Mutfak İzmir Lezzetleri Festivali' sona erse de tadı damaklarda kaldı. 18-20 Ekim tarihleri arasında İzmirlileri eşsiz lezzetlerde buluşturan festival, katılımcılarına İzmir Mutfağı'na dair lezzetleri tatma fırsatı sundu.

Konak Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen festivalde, İzmir mutfağına ait yemekler usta şefler tarafından yapılırken, birbirinden lezzetli tatlar hakkında merak edilenler gerçekleştirilen söyleşilerle festivale gelen konuklara anlatıldı. İzmir Mutfağı'nı; korumak, yaşatmak, İzmir'in mutfak tarihi ve kültürünün herkes tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen festival, Dominik Caddesi'nin yanı sıra Abacıoğlu Han ve Kemeraltı 1. Beyler'de konuklarını ağırladı. Bu noktalarda üç gün boyunca Ot Kavurmasından, Çamlakaya, Dalgan Böreği'nden Su Muhallebisi'ne, Ege'nin birbirinden lezzetli tatları usta şefler tarafından sokaklara taşındı. Festival süresince on binlerce kişiye boyoz ve gevrek ikram edilirken İzmir'in sokak lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dominik Caddesi, Abacıoğlu Han ve Mutfak Konak Atölye'de hazırlanan ve ikram edilen birbirinden lezzetli tatlar festivale gelenlerden tam not aldı. Üç gün boyunca Abacıoğlu Han'da İzmir Aşçılar Derneği (İAD) üyesi aşçılar hünerli ellerinden hazırladıkları yemekleri konuklara ikram ederken, Mutfak Konak Atölye'de ise İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD) üyesi şefler tarafından atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak düzenlenen atölye çalışmalarına öğrencileriyle birlikte katıldı. Usta şeflerin Dominik Caddesi'nde yaptığı birbirinden lezzetli ve görkemli yemekler ise festivalin kapanışını görsel şölene dönüştürdü.

'Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali' ünlü şef ve isimleri ağırladı. Dünyanın en iyi 10 şefinden biri seçilen ve hayata geçirdiği projelerle takdirleri toplayan Ebru Baybara Demir festivalin ikinci gün konuğu oldu. Dominik Caddesi'nde gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla büyük beğeni toplayan Baybara Demir, festivale ayrı bir renk kattı. Gurme, yazar, gezgin Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal ise yine festivalin ikinci gününde Dominik Caddesi ve Abacıoğlu Han'ı ziyaret ederek şefler tarafından hazırlanan yemeklerin tadımlarını gerçekleştirdi. Gabriele Sponza, Marilen Braggiotti, Semen Öner, Samet Bahçeci, Aybars Güngüler, Melike Bahçeci, Tolgahan Kamiloğlu, İZPAD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Akşit, Coşkun Mısırlıoğlu festivale katılarak çok özel atölye çalışmalarına imza attı. Ahmet Uhri, Ahmet Güzelyağdöken, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Betül Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, Seyfi Ali Erşahin, Ayşe Karadan, Serdar Çelenk gerçekleştirdikleri söyleşilerle festival coşkusuna ayrı bir renk kattı.

Pekdaş: "İzmir mutfağı tanıtıldı"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, zengin bir yemek kültürüne sahip olan İzmir Mutfağı'nı daha geniş kitlelere tanıtmak ve gelecek kuşakların bu tatları unutmamasını sağlamak amacıyla düzenledikleri ‘Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali'nin başarıyla noktalanmasından ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Üç gün süren festivalin katılan herkesin aklında güzel anı bıraktığını dile getiren Pekdaş, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere ayrı ayrı teşekkür etti. Festival coşkusunu birlikte yaşadıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Pekdaş, “İlkini düzenlediğimiz festivalimize gösterilen ilgi yaptığımız işin ne denli doğru olduğunu bizlere gösterdi. Amacımız İzmir'in zengin mutfak kültürünü gözler önüne sermekti. Yemek yemenin sadece beslenme ihtiyacı gidermek olmadığını, sofra kültürünün, sohbetin ve paylaşmanın da ne kadar önemli olduğu görüldü. Tüm katılan, destek veren, bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.