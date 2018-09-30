Mutluluğu paylaşarak eğlendiler

Uluslararası ağa dönüşen Sharing Cities (Paylaşan Kentler) hareketine dahil olan Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Paylaşan Kent Şenliği keyifli anlara sahne oldu.

Yozgat'ın Bahadın, Denizli'nin Bozkurt ve Malatya'nın Hekimhan ilçelerinden İzmir'e konuk olan gençlerin de katılımıyla Kültürpark'ta saat 16.00'da başlayan etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Paylaşan Kentler projesi kapsamında Konak'ta buluşan katılımcılar dayanışma içinde mutluluğu paylaşarak eğlendi.

Tiyatro, müzik, dans, şiir ve pandomim gösterileriyle renklenen Paylaşan Kent Şenliği kapsamında çeşitli atölye çalışmaları da düzenlendi. Alanda konuk ilçelerin tanıtımlarının yapıldığı stantların yanı sıra kadın, gençlik ve LGBT derneklerinin stantları ile kitap ve giysi bağışının alındığı bağış masaları yer aldı. Gün boyu süren etkinlikler Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları tarafından gerçekleştirilen enstrümantal dinletisiyle başladı. Daha sonra Grup Kafkas, Tiyatro Vio Kantin, Grup ARMİM sahne alırken, Suriyeli şair Hael Hilmi Srour da Suriye'den göç edenlerin dramını dile getiren bir şiir okudu. Aerobik ve salsa atölyeleriyle katılanlar da eğlenceye ortak oldu. Büşra Yaşlı ve Ali Raşit Beyler'in salsa gösterisini izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Şenlikte Cengizhan Yılmaz'ın türkü dinletisi müzik dolu anlar yaşatırken, Kaya Can Kesen davul, Grup Aksak Ritim mini rock konseriyle, İlker Kılıçer pandomim ve Swing Grup eğlenceli gösterileriyle keyifli bir gün yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise müzik grubu Sinestezi katılımcıları coşturdu. Şenlik kapanışında Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu sahneye çıktı. Genç şarkıcı Evrencan'ın başarılı performansıyla geceye damgasını vurdu. Birbirinden güzel şarkılara dinleyiciler de danslarıyla eşlik etti.

“İnsanca yaşamak istiyoruz”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, konuk ilçe Hekimhan'ın Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ile birlikte etkinlikleri takip etti. Şenliğe katılan konukları selamlayan Başkan Pekdaş, yaptığı konuşmada Paylaşan Kentler projesine dahil olma sürecini anlattı. Projeye katkı koyan tüm gençlere teşekkür eden Pekdaş, “Bugün el birliği ile bu şöleni hayata geçirdik. Hayatı insanca yaşamak için, insanca birbirimize dokunmak için birbirimize iyi gelmek için bu buluşmaları yapmak istiyoruz. Katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi. Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da “Bu etkinlik bizi ve gençlerimizi çok mutlu etti” diyerek Başkan Sema Pekdaş'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Avrupa Birliği destekli

Avrupa Birliği destekli ‘Gençlerin Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler Oluşturmak' projesi Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Genç İşi Kooperatif ve Zumbara Derneği'nin işbirliğiyle hazırlandı. Daha önce Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde dört gün süren bir çalıştayın gerçekleştirildiği proje ile gençlerin paylaşım ekonomisiyle tanışmaları ve gönüllülük bilinciyle kent hayatına aktif katılmalarını sağlamak amaçlanıyor.