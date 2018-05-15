Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından, Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda “Arşiv ve Koleksiyon Müzesi Ödülü”nün sahibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) oldu. 36 belediyenin farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvuru yaptığı TKB Müze Özendirme Yarışması, 2 aşamalı bir değerlendirme süreciyle tamamlandı. Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüller belirlendi. APİKAM, güçlü arşivi, süregelen etkinlik ve eğitimleri ile kentliyle kurduğu bağ, geniş bir yelpazeye yayılan nitelikli ve zengin yayın listesi ile değerlendirilerek ödüle layık görüldü.