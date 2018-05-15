Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 10:37

Müze Ödülü APİKAM’a

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından “Arşiv ve Koleksiyon Müzesi Ödülü”ne layık görüldü.

Müze Ödülü APİKAM’a

15 Mayıs 2018 10:37


Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından, Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda “Arşiv ve Koleksiyon Müzesi Ödülü”nün sahibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) oldu. 36 belediyenin farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvuru yaptığı TKB Müze Özendirme Yarışması, 2 aşamalı bir değerlendirme süreciyle tamamlandı. Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüller belirlendi. APİKAM, güçlü arşivi, süregelen etkinlik ve eğitimleri ile kentliyle kurduğu bağ, geniş bir yelpazeye yayılan nitelikli ve zengin yayın listesi ile değerlendirilerek ödüle layık görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç