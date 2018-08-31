Cilt’ okuyucusuyla buluşmak için gün sayıyor. Aliağa Belediyesi kültür yayınları tarafından kısa süre önce yayımlanan 1. cilt kitabın devamı niteliğindeki eser, eylül ayında raflardaki yerini alacak.

Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Dr.Emre Erdan’ın editörlüğünü üstlendiği "Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar 2. Cilt" adlı kitap da, yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion’daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler yer alıyor.

Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle Myrina ve Gryneion antik kentlerinde önemli yüzey araştırmaları yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini belirten Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, "2015 ve 2016 yıllarında Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz bilgileri Myrina ve Gryneion 1 kitabıyla kamuoyuyla paylaştık. Antik Kentlerdeki çalışmalarımız devam edince elde ettiğimiz yeni bulguları yeni bir yayın ile kamuoyuna sunmamız gerektiğini düşündük. Bundan yola çıkarak Myrina ve Gryneion 2’yi hazırladık" dedi.

"Arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler bulunuyor"

’Myrina ve Gryneion 2’ adlı eserde, ilk kez bir yayının çevirisini yaptıklarını da ifade eden Çekilmez, yeni kitapla ilgili şunları söyledi:

"İkinci cildin ilk cilde göre daha profesyonel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İlk ciltte daha önce Gryneion’da yapılan bir çalışmanın İngilizce bir makalesi vardı. Onu ilk defa Myrina ve Gryneion 2 ile birlikte Türkçe ’ye kazandırdık; ayrıca kitapta 2017 yılında yaptığımız yüzey araştırmalarında elde ettiğimiz arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler bulunuyor. Dr. Emel Dereboylu, Myrina ve Gryneion antik kentlerinden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yaptı ve bu çalışmaların sonuçları yayınlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Serdar Vardar’ın Myrina ve Gryneion antik kentlerinin paleocoğrafyasıyla ilgili çalışmaları yer alıyor. Bunun dışında Gryneion’da yaptığımız bitkilerle ilgili, florayla ilgili araştırma ve çalışmaları Doç. Dr. Mesut Kırmacı çalışıp yayınladı. Kendi alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi Myrina ve Gryneion 2 kitabında okuyucuya sunuldu."