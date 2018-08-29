Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 17:26

Myrina ve Gryneion’da yüzey araştırmalarına başlandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan Myrina ve Gryneion antik kentlerinde dördüncü dönem yüzey araştırmalarına başlandı.

Myrina ve Gryneion’da yüzey araştırmalarına başlandı

29 Ağustos 2018 17:26

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında gerçekleştirilen araştırmalar, 12 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aliağa Belediyesi’nin desteklediği araştırmalar, Myrina ve Gryneion ile çevresinde yapılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi’nden yaklaşık kırk kişilik heyetin görev aldığı araştırmalarda daha çok belgeleme çalışmaları yapılıyor. Arkeolojik eserler detaylandırılarak fotoğraflandırılıyor.


Dördüncü dönem yüzey araştırmalarına Myrina Antik Kenti’nde akropol olarak belirtilen bölgeden başlanırken, akropol ve etrafındaki yerleşim yerlerinde detaylı çalışmalar yapılacak. Akropolde ilk yerleşiminin ne zaman başladığı ve M.Ö yerleşim alanlarındaki kültür varlıkları incelenecek.


Çalışmaların ikinci aşaması ise Gryneion antik kentinde devam edecek. Hacıömerli Mahallesi sınırları içerisindeki Gryneion Antik Kentinde, varlığı antik kaynaklardan bilinen bir kült alanı Apollon tapınağı olduğu düşünülürken, 2017 yılında bu bölgede başlanan jeofizik çalışmaları ile toprağın altındaki kültür varlıkları belgelenmeye başlandı. Jeofizik çalışmalarının, bu yıl sonuna kadar devam edeceği de öğrenildi. Jeofizik çalışmalarının yanı sıra Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinin bitki örtüsü ve taş yapısınında inceleneceği; ayrıca antik kentlerin eski coğrafyasının gelişimini inceleyen bir ekibin de sahada görev yapacağı ve araştırmalarında kitap haline getirileceği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç