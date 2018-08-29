Myrina ve Gryneion’da yüzey araştırmalarına başlandı

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında gerçekleştirilen araştırmalar, 12 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aliağa Belediyesi’nin desteklediği araştırmalar, Myrina ve Gryneion ile çevresinde yapılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi’nden yaklaşık kırk kişilik heyetin görev aldığı araştırmalarda daha çok belgeleme çalışmaları yapılıyor. Arkeolojik eserler detaylandırılarak fotoğraflandırılıyor.

Dördüncü dönem yüzey araştırmalarına Myrina Antik Kenti’nde akropol olarak belirtilen bölgeden başlanırken, akropol ve etrafındaki yerleşim yerlerinde detaylı çalışmalar yapılacak. Akropolde ilk yerleşiminin ne zaman başladığı ve M.Ö yerleşim alanlarındaki kültür varlıkları incelenecek.

Çalışmaların ikinci aşaması ise Gryneion antik kentinde devam edecek. Hacıömerli Mahallesi sınırları içerisindeki Gryneion Antik Kentinde, varlığı antik kaynaklardan bilinen bir kült alanı Apollon tapınağı olduğu düşünülürken, 2017 yılında bu bölgede başlanan jeofizik çalışmaları ile toprağın altındaki kültür varlıkları belgelenmeye başlandı. Jeofizik çalışmalarının, bu yıl sonuna kadar devam edeceği de öğrenildi. Jeofizik çalışmalarının yanı sıra Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinin bitki örtüsü ve taş yapısınında inceleneceği; ayrıca antik kentlerin eski coğrafyasının gelişimini inceleyen bir ekibin de sahada görev yapacağı ve araştırmalarında kitap haline getirileceği kaydedildi.