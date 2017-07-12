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12 Temmuz 2017 17:04

Nabil Ghilas Göztepe’de

Göztepe, son olarak Gaziantepspor forması giyen Nabil Ghilas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Nabil Ghilas Göztepe’de

12 Temmuz 2017 17:04


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden


2013-2014 sezonunda transfer olduğu Porto’da Portekiz Ligi, Portekiz Lig Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 35 maçta forma giyen Cezayirli oyuncu, 2014-2015 sezonunda kiralandığı La Liga ekiplerinden Cordoba’da 28 maçta görev alırken 7 gol atma başarısı gösterdi. 2015-2016 sezonunu ise bir diğer La Liga ekibi Levante’de kiralık olarak geçiren Ghilas, geçtiğimiz sezon başında Gaziantepspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlarken 29 maçta görev aldı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.




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