Nadir Nadi Kütüphanesi artık akşam 22:30'a kadar açık

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sosyal ve kültürel hizmetlerde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile sınavlara hazırlanan öğrenciler için hizmet süresini akşam 22:30'a kadar uzattı.

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi'nin mesai saatleri; lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere etüt desteği sağlanması amacı ile 22:30'a kadar uzatıldı.

13 bin 500 kitabın yer aldığı ve 11 bini aşkın üye sayısına sahip Nadir Nadi Kütüphanesi'nin, başlatılan yeni uygulama ile hafta içi 08:30-22:30 saatleri arasında hafta sonları ise 09:30-22:30 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Bu sayede hafta içi mesaide olan vatandaşlar ile sınavlara hazırlanan öğrencilerin, kütüphaneden daha fazla yararlanma imkânına sahip olacağı bildirildi.

Öte yandan, modern ve iç dizaynı ile dikkat çeken kütüphanenin dış çehresi de yenilendi. Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi'ni haftanın yedi günü hizmet veren bir kültür yuvasına dönüştürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, "Kütüphanemiz yoğunlukla öğrencilere hizmet veren ve hizmetlerini bu yöne kanalize eden bir kütüphanedir. Dolayısıyla ilkokul öğrencilerinden tutun da üniversite öğrencilerine kadar çok geniş bir öğrenci kitlesine hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin okul sonrası sağlıklı koşullarda etüt yapabileceği, kitap okuyabileceği, kaynak taraması yapabileceği bir mekâna ihtiyaç vardı. Biz de Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatlarıyla kasım ayı başından itibaren akşam saatlerinde 22:30'a kadar Nadir Nadi kütüphanesini hizmete açık tutmak üzere çalışmalarımızı sonuçlandırdık" dedi.

Kütüphanenin en fazla öğrenciler tarafından kullanıldığını ifade eden Karatekin, Nadir Nadi ismine de değindi. Nadir Nadi'nin cumhuriyet döneminin önemli aydınlarından olduğuna dikkat çeken Karatekin, “Nadir Nadi, babası Yunus Nadi ile beraber Türk fikir hayatına ciddi katkılarda bulunmuş önemli bir aydındır. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesinde başyazarlık yapmış Türkiye'nin çok saygın bir ismidir. 1991 yılında da kütüphanemize Nadir Nadi ismi verilmiştir. Aliağa Belediyesi'nin o günden bugüne görev yapan tüm başkanları ve şimdiki başkanımız Sayın Serkan Acar, Nadir Nadi isminin yaşatılması için 27 yıldır çaba sarf ediyorlar. Kütüphanemiz toplumun tüm kesimlerine ciddi bir kütüphanecilik hizmeti verebilmesi için güncel kaynaklarla da sürekli destekleniyor" şeklinde konuştu.