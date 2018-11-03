Nafiz Gürman Pazar Yeri hizmete açıldı

Nafiz Gürman Mahallesi'nde 280 pazarcı tezgahının yer alacağı 5 bin 500 metrekare oturma alanına sahip kapalı pazar yeri geniş katılımla hizmete açıldı. Çarşamba günleri faaliyet gösterecek pazar için düzenlenen törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Burayı iki kat planlamıştık. Üstüne spor tesisi ve düğün salonu yapacaktık ancak büyükşehir planlaması bunu reddetti. Özkanlar Pazar Yeri'ni de çözümsüz bırakan biz değiliz. Ama orayı da ben yine çözeceğim. Sadece biraz zaman istiyorum" dedi.

Nafiz Gürman Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi ile Bayraklı Pazarcılar Derneği başkanları ve üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup Mecaz'ın türküleriyle renk kattığı törende vatandaşlar doyasıya eğlenirken, Konya Beyşehir Şamlar Derneği ve Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Ali Aydın Başkan Karabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

"Gecekondu hayatından kurtulacağız"

"45 yıldır gecekonduda yaşamış biri olarak sorunları iyi bildiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Karabağ, "Gecekondu bölgelerinin imar planları 1986 yılında yapıldı. Bazı yerlerde 3 bazı yerlerde 4 kat olarak yapıldı ve bunların üstünde hepinizin gecekonduları var. Çok dar yollar bırakıldı. Hiç yeşil alan bırakılmadı. Böyle bir imar düzenlemesi yapıldı. Nafiz Gürman, Onur, Yamanlar, Gümüşpala, Emek, Cengizhan, Alparslan mahallelerinde vatandaşlar bize "yeterince park yapmadın, yeşil alan yapmadın, kültür merkezi yapmadın, sosyal donatı alanı yok" diyorlar. Evet. Yapamıyoruz çünkü imar planlarında ayrılan yerlerde sizlerin evleri var. 2 bin metrekare park yapmak için en az 20 evi istimlak etmemiz gerekiyor bu da çok fazla bütçe gerektiriyor. İş böyle olunca çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Buranın ilk müjdesini veriyorum. 30-40 yıldır bekleyen Doğançay'ın imar planları bitti. Parselasyon planları bitti. Büyükşehir encümeninde. Çıktığı an bölge bölge dağıtacağız. Yamanlar, Onur, Nafiz Gürman, Postacılar'ın iki katlı bölümü, Soğukkuyu'nun bir bölümü ile Emek ve Gümüşpala'da imar çalışmaları devam ediyor. Orada imarlı yapı fazla olduğu için bölge bölge çözülüyor. Çalışma yaptığımız yerlerde imarlar 10 kata çıktı. Bunu nasıl yaptık? Küçük parseller büyüklerle birleşti ve kimsenin hakkı kaybolmadan inşaat hakları katlara verilerek bu çalışmayı yaptık. Dolayısıyla yollar açılacak, yeşil alanlar oluşacak ve daha güzel bir Nafiz Gürman olacak. Yamanlar olacak. Onur Mahallesi olacak. Gecekondu hayatından kurtulacağız. Gecekonduda yaşamak kader değil. Ben çok eski bir gecekondu çocuğuyum. Yol, elektrik, su yokken 1963'te geldik Çiçek Mahallesi'ne. Bu bölgelerin çilesini yaşayan biri olarak benim size bırakacağım en büyük hatıra imar planlarınızın 10 kata çıkarılmasıdır. Bundan önce de Adalet, Tepekule, Çaymahalle ve Manavkuyu'nun bir bölümünü 10 kat yaptık" diye konuştu.

"6'ncı pazar yerini açtık"

Bayraklı'da boş bulunan uygun alanlara tesisler yapmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Karabağ, "Park ve pazar alanları yaptık. Nafiz Gürman'da 2 tane yaptık, Yamanlar pazarını büyüttük, Alparslan pazarını yaptık, Osmangazi'nin ve Çaymahalle'in pazar yerini yaptık. Yaptığımız bu 6'ncı pazar yeri. Tepekule pazarıyla Adalet Mahallesi'nin pazar yerleri imar planında ayrıldı. Terklerden sonra yapılacak. Özkanlar Pazar Yeri'ni yapanlar planlarda orayı pazar yeri olarak ayırmamışlar. Telekom'un arkasındaki eğitim alanına 2013 yılında "Büyükşehir, biz buraya pazar yeri yapmak istiyoruz. Eğitim alanını Osmangazi'deki itfaiye alanına verelim burayı belediye hizmet alanı yapalım ve burada pazar yeri yapalım" dedik ama büyükşehir reddetti. Sonra yine o bölgede bir yeşil alanda yeşil alanı yer altına alıp o alanı da yukarı alıp, yeşil alan kaybı olmadan bir proje hazırladık, pazar yeri yapalım istedik. Muhtarımızla toplantı yaptık. Bir dayak yemediğimiz kaldı. Vatandaş istemedi. Oranın halkı istemedi. Sonra bir başka bölgeye daha gittik. Orası da çok uzak dendi. Son çözüm olarak viyadüğün altı dendi. Büyükşehir belediye başkanım bana "Tamam olur" dedi. Danıştay kararıyla pazarı kapattıktan 3 gün sonra 'olmaz' dendi. Pazarı öyle çözümsüz bırakanlar bizler değiliz. Danıştay kararıyla kapanacağı tarih belliydi. Kapanmadan önce "viyadük altını yapalım mı" dedik "yapın" dediler sonra da vazgeçtiler. Yalansa ben siyaseti bırakacağım. Doğruysa da onlar bıraksın! Ben orayı yine çözeceğim sadece biraz zaman istiyorum" dedi.

"Ben yer gösteriyorum"

Pazarcıların oda ve kendi içlerinde uzlaşmaları halinde Çamkıran Paza Yeri'nde haftanın bir günü giyim pazarı açılabileceğini de sözlerine ekleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Ben yer gösteriyorum. Pazarcılar üzerinden bize siyaset yapmak isteyenler şunu bilsin; yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Doğrularla konuşuruz. Evraklar elimizde. Biz pazar yeri yapmak istedik, onlar reddetti. Bu pazar yeri (Nafiz Gürman) için de; burayı 2 katlı yapmak istedim. Altını pazar yeri üstünü spor tesisi ve düğün salonu yapmayı düşünüyorduk ama büyükşehir planlaması bunu reddetti ve dolayısıyla böyle yaptık. Burada düğün yapmak isteyen vatandaşlarımız için geçici açılır, kapanır sistemle düğün salonu yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Düğün de bizim olacak, pazar da bizim olacak" diye konuştu.

"İyi insandı desinler yeter"

Başkan Karabağ sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işler olur gider. Dertler bitmez. İnsanlar yaptıklarıyla anılmalıdır. Koltuğu mezara kimse götürmedi. Hırsa gerek yok. Yorulduğun zaman bu işi bırakacaksın. Eserlerimiz kalsın. İyi insandı desinler. Böyle anılmak istiyoruz. Bu pazar İzmir'in en güzel kapalı pazarı oldu. 280 tezgahlık bir pazar yeri burası. hak sahipleri eski pazar yerinde oldukları yerde tezgah açmaya devam edecek. Kalanlar için de kura yapılacak. Kimsenin hakkı yenmeyecek."

Konuşmanın ardından 5 bin 500 metrekare oturma alanına sahip dev pazar yerinin açılış kurdelesi Başkan Karabağ ve protokol üyeleri tarafından kesildi.