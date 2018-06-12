Nafiz Gürman Pazar Yeri inşası hızla devam ediyor

Temel çalışmasının tamamlanmasının ardından tavan için kolon direkleri dikilen pazar yeri, kısa sürede bitirilip, hizmete açılacak.

Bayraklı Belediyesi ilçeye kazandırdığı modern pazar yerlerine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar tamamlanan güzel görünümlü, modern ve çağdaş pazar yerleriyle önemli ihtiyaca yanıt veren Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırmak için çalışmalarına kısa süre önce başlamıştı. Ekipler, çarşamba günleri faaliyet gösteren Nafiz Gürman Pazar Yeri’ni sil baştan yeniliyor. Kubilay Caddesi üzerinde yapımına başlanan ve 5 bin 500 metrekare oturma alanına sahip projede hizmet binasının kaba inşaatı tamamlanırken tavan için kolon demirleri dikildi. Zemine saha betonu sistemi uygulanacak pazar yerinin üstü daha sonra çelik kolon üzeri trapez kaplama ile kapatılacak. Pazar yerindeki 27 metrekare depo, tuvalet, zabıta ve revir odası ile çay ocağının bulunacağı yapının da kaba inşaatı bitti. Projeye göre 280 pazarcı tezgah açacak.

Kısa sürede tamamlanacak

İlçedeki yatırımları sık sık gezen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Nafiz Gürman Pazar Yeri’nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Modern pazar yerleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Karabağ, “Nafiz Gürman Mahallesi Kubilay Caddesi üzerindeki mevcut pazar yerini yeni ve modern bir mekana dönüştürüyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de pazarcılarımız yeni pazar yerinde daha rahat ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapma imkanı bulacak. Kısa sürede tamamlayıp, hizmete açacağız” dedi.