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28 Ağustos 2018 10:07

Nafiz Gürman Pazar Yeri’nde geri sayım

Nafiz Gürman Mahallesinde bir süre önce yapımına başlanan ve 280 pazarcı tezgahının yer alacağı kapalı pazar yeri projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Nafiz Gürman Pazar Yeri’nde geri sayım

28 Ağustos 2018 10:07

Çarşamba günleri faaliyet gösterecek pazar yeri için yapılacak çevre düzenlemesi ve zemin ölçümün ardından pazarcı tezgahlarının yerleri çizilerek, kısa sürede hizmete girecek.


Bayraklı Belediyesi, ilçeye kazandırdığı güzel görünümlü, modern ve çağdaş Pazar yerlerine bir yenisini daha ekledi. İlçeye yeni ve modern bir pazar yeri kazandırmak için bir süre önce Nafiz Gürman Mahallesinde çalışma başlatan Bayraklı Belediyesi, pazar yerini sil baştan inşa etti. Zemin üstüne çelik kolonlar dikilen pazar yeri tavanı trapez kaplama ile kapatıldı. 5 bin 500 metrekare oturma alanına sahip projenin tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü pazar yerini yüklenici firmadan teslim alacak. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü devreye girerek, pazar yeri zemin ölçümünü gerçekleştirecek. Ölçümün ardından alanda faaliyet gösterecek pazarcılar için tezgah çizimleri yapılacak. Çarşamba günleri faaliyet gösterecek yeni Pazar yerinde 27 metrekare depo, tuvalet, zabıta ve revir odası ile çay ocağı da bulunacak.



“Hayırlı olsun”


Çalışmaların seri şekilde tamamlanarak pazar yerinin son rötuşlardan sonra hizmete açılacağını kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Nafiz Gürman Mahallesi Kubilay Caddesi üzerindeki mevcut pazar yerini yeni ve modern bir mekana dönüştürdük. Hem vatandaşlarımız hem de pazarcılarımız yeni pazar yerinde daha rahat ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapma imkanı bulacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun, pazarcılarımıza bol kazançlar diliyorum” dedi.




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