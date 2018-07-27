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27 Temmuz 2018 16:12

Nafiz Gürman Pazar Yeri’nde sona doğru

Bayraklı Belediyesi, tarafından Nafiz Gürman Mahallesi’nde bir süre önce yapımına başlanan ve 280 pazarcı tezgahının yer alacağı projede sona gelindi.

Nafiz Gürman Pazar Yeri’nde sona doğru

27 Temmuz 2018 16:12


İlçeye yeni ve modern bir pazar yeri daha kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesi’nde inşası süren pazar yerinde sona geldi. Bu kapsamda zemin üstüne çelik kolonlar dikilen Pazar yeri kolonların trapez kaplama ile kapatılmasıyla tamamlanacak. Çatının büyük bölümü bitirilirken, projesinin kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. Kubilay Caddesi üzerinde yapımına başlanan ve 5 bin 500 metrekare oturma alanına sahip proje bitiminde mevcut pazar yeri daha modern ve çağdaş görünüme kavuşacak. Hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, zemine saha betonu sistemi uygulayacak. Çarşamba günleri faaliyet gösterecek yeni pazar yerinde 27 metrekare depo, tuvalet, zabıta ve revir odası ile çay ocağı da bulunacak. Pazar yerinde 280 pazarcının tezgah açması planlanıyor.


Projenin son durumu hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Modern pazar yerleri için çalışmalarımız sürüyor. Nafiz Gürman Mahallesi Kubilay Caddesi üzerindeki mevcut pazar yerini de yeni ve modern bir mekana dönüştürüyoruz. Çalışmaları zaman zaman yerinde takip ediyorum. Birkaç gün içinde çatı da tamamlanacak. Hem vatandaşlarımız hem de pazarcılarımız yeni pazar yerinde daha rahat ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapma imkanı bulacak” dedi.




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