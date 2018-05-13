Namazgah Hamamı’na 1.2 milyon liralık restorasyon

yüzyıldan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı’nı 1.2 milyon liralık restorasyonla ayağa kaldırıyor. Agora’daki tarihi yapı, temmuzdan itibaren yeniden hamam olarak hizmet verebilecek.

İzmir mimarisinin önemli köşe taşlarından Namazgah Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırılıyor. 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın, yaklaşık 1.2 milyon liralık bütçeyle sürdürülen restorasyon çalışmalarında önemli aşama kaydedildiği ve temmuz ayından itibaren yeniden hamam olarak hizmet verebileceği bildirildi.

Neler yapıldı

16. yüzyıldan kalan tarihi yapıyı orijinalini koruyarak restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, kuzey ve batı cephesine bitişik muhdes hazimler ile iç mekanlarında bulunan muhdes kaplamalar ve duvar ekleri kaldırıldı. Hamam doğusunda bulunan hasarlı han duvarı ahşap askıya alma sistemi ile desteklendi. Duvar sıva raspası çalışmaları tamamlandıktan sonra yapı enjeksiyon yöntemi ile güçlendirildi ve ahşap askı sökülerek kalıcı olan çelik taşıyıcı sistemin montajı için beton temellerin yapımı tamamlandı. Hamam kuzey cephe ve batı cephesi soyunmalık mekanına kadar olan kısım ahşap askıya alma sistemi ile desteklendi. Kuzey cephede erkekler girişinde değişime uğrayan tuğla örgü kapı çıkması kaldırılarak yerine, özgün haline uygun kesme taş kapı yapıldı. Kuzey cephede bulunan kadınlar giriş kapısı mevcut yerinde muhafaza edilerek kesme taş kemerleri ile kapısı yapıldı.

İzmir tarihi için önemli bir yapı

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, 16. yüzyıldan günümüze ulaşıyor. Yakın zamana işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "Çifte Hamamlar" grubunda yer alıyor. Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimler erkekler, batısındaki birimler ise kadınlara ait. Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.