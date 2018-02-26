’Nargile’ ile deniz patlıcanı, kimyasal ile ahtapot avlamışlar

İlk operasyonda yasak bölgede ’nargile’ diye tabir edilen ve dalgıçlara oksijen pompalanan sistemle deniz patlıcanı avlayan 3 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. İkinci operasyonda ise saptadıkları ahtapot yuvalarına kimyasal madde atarak deniz canlılarını uyuşturup yakalayan 4 şahsa 10 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Urla Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesi ekipleri, Küçükadalar mevkiinde yasak bölgede deniz patlıcanı avlandığı bilgisine ulaştı. Olay yerine ulaşan Urla deniz polisi, teknede yaptığı araştırmada deniz patlıcanı için dalan kaçak avcılara oksijen ulaştırmayı sağlayan ve halk dilinde ’nargile’ olarak nitelendirilen sistemi belirledi.

Teknede bidonlar içinde bulunan deniz patlıcanlarını yeddi emine alan polis, deniz dibindeki dalgıçları da su yüzüne çıkardı. Sistemi inceleyen polis, teknede bulunan tesisat aracılığıyla oksijen göndererek deniz dibindeki dalgıçların daha uzun süre aşağıda kalmalarına olanak tanıyan mekanizmayı da fotoğraflayarak tespit etti.

Güvenli bölgeye bıraktılar

Alaattin İ., Diyadin K. ve İbrahim K. hakkında tutanak düzenleyen Urla polisi, şahıslara yasak bölgede deniz ürünleri avcılığı yaptıkları gerekçesiyle işlem yaptı. Polis, deniz patlıcanlarını da denizde güvenli bir bölgeye bıraktı.

Urla Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Çeşmealtı Güvendik sahilinde bir diğer ihbarı değerlendiren ekipler, kimyasal maddelerle deniz canlıları avlayan şahısların peşine düştü. Adalar açıklarında şahısların teknelerine ulaşan polis, teknede yapılan aramada sulandırılmış tarım ilacı ile avlandıkları belirlenen 7 adet büyük ahtapotu tespit etti.

K.A., Ö.A., Y. A. ve B.K. isimli şahıslar hakkında tutanak tutan polis, şahıslara 10 bin TL para cezası uyguladı. Polis, tarım ilaçları ve aparatlar ile avlanmış ahtapotlara el koydu.