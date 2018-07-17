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17 Temmuz 2018 13:04

Narkotik köpekleri zehir tacirlerinin kabusu olmaya devam ediyor

İzmir’de bulunan Köpek Eğitim Merkezinde eğitilen köpekler zehir tacirlerinin kabusu olmaya devam ediyor.

Narkotik köpekleri zehir tacirlerinin kabusu olmaya devam ediyor

17 Temmuz 2018 13:04


Buca Kaynaklar’da bulunan Köpek Eğitim Merkezinde eğitilen köpekler; narkotik, asayiş ve çevik kuvvet birimlerine birçok alanda yardımcı olurken, ’Hassas burunlar’ bu yıl yaklaşık 3 ton uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladı. Uyuşturucu kaçakçılarının yakalanmasında büyük rol oynayan eğitim köpekleri bunun yanı sıra afetlerde arama-kurtarma çalışmalarında da görev yapıyor. Buca’da bulunan merkezde 23 köpek bulunurken, birçok alanda eğitim köpeklerine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Köpek Eğitmeni Barış Dönmez, "Narkotik Eğitim Akademisine bağlı olarak toplamda 23 köpeğimize eğitimlerimiz devam ediyor. Köpekler doğduktan iki hafta sonra testlere başlıyoruz. Sonrasında 3, 6 ve 9 aylık eğitimleri tamamlayabilen köpekleri eğitime başlıyoruz" dedi.


Eğitimlerin her gün sürdüğünü belirten Dönmez, "Yasal narkotik madde taşıma çantamızda suç teşkil eden ve yasak olan mamullerin tamamı bulunuyor. Biz de bu maddeleri köpeklerimize tanıtıyoruz ve ona göre eğitimler veriliyor. Hava şartlarına göre her gün eğitim var" ifadelerini kullandı.


Uyuşturucu satıcılarının izlediği her yolu bildiklerini ve eğitimlerin buna göre devam ettiğini belirten Dönmez, "Havayolu, denizyolu ve karayolunda yapılan kaçakçılıklara karşı köpeklerimizin eğitimleri var. Kaçakçıların kullandığı her yönteme karşı çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.




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