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02 Temmuz 2018 14:53

Narkotikten kardeşleri buluşturan operasyon

İzmir’de narkotik ekiplerince yapılan iki farklı operasyonda, yıllardır birbirini görmeyen ve gözaltına alınan iki şüpheli kardeş, emniyette karşılaştı.

Narkotikten kardeşleri buluşturan operasyon

02 Temmuz 2018 14:53

Bu durum, operasyona imza atan ve meslek hayatlarında ender bir olaya şahitlik eden polisleri bile şaşırttı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda ekipler, Karşıyaka ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda E.A. (27) isimli şahıs, araç içerisinde yakalandı. E.A.’nın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 116 adet kilitli poşet içerisinde kokain maddesi ele geçirildi.


Ekipler ayrıca Buca ilçesinde de zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.A. (39), C.P. (21) ve H.A. (20) isimli şüpheliler, ikamet ettikleri evde yakalandı. Evde ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, av tüfekleri yakalanarak el konuldu.



Yıllardır birbirini görmüyorlardı, operasyonla buluştular


Öte yandan yapılan iki farklı operasyonla ilgili olarak ilginç bir olayda ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı E.A. ve M.A.’nın kardeş oldukları ortaya çıkarken, iki şüpheli kardeş yıllar sonra emniyette buluştu. Bu durum operasyona imza atan ve meslek hayatlarında ender bir olaya tanıklık eden polisleri de şaşırttı.


Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen iki kardeşten M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında yine gözaltına alınan şahıslardan C.P. ve H.A.’nın da serbest kaldığı öğrenildi.




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