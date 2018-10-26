Narlıdere İstasyonu'nda kazı başlıyor

İzmir'de, haziran ayında temelini attığı Narlıdere Metrosu'nun imalat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 7.2 kilometrelik hatta yer alan DEÜ Hastanesi İstasyonu için de inşaat çalışmaları pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Kentin raylı sistem ağı 180 kilometreye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında temeli atılan ve ihale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan F. Altay-Narlıdere hattının yapım çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. 7.2 kilometrelik hattaki imalatlar kapsamında sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'na geldi. Mithatpaşa Caddesi ile İnciraltı Caddesi kesişiminde yapılacak çalışmalar süresince, mevcut döner kavşağın şantiye sahasında kalmasından dolayı, taşıt sürücüleri Narlıdere ve Konak istikametlerinde açılacak geçici kavşaklardan dönüş yapabileceği duyuruldu.

Çalışma alanı içinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykeli ise uzman ekiplerce yerinden kaldırılarak Sakarya Caddesi ile Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi birleşimindeki "geçici yerine" nakledilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, heykelin eski yerine yeniden monte edileceği açıklandı. Geçici olarak güvenlik panoları ile kapatılan çalışma alanları, inşaat çalışmaları bitiminde tekrar eski haline getirilecek.