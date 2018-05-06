Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Projesi sevinci

Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmirdeniz-Kıyı Tasarım Projesi” ile hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Narlıdere Sahilevleri’nde gerçekleştirdiği ikinci etap kıyı düzenleme çalışmasını da tamamladı. Sahilevleri’ni bambaşka bir çehreye büründüren çalışmalar çerçevesinde kıyı bandının daha etkin kullanımının yanı sıra, estetik olarak da güçlenmesi sağlandı. İzmirlilerin kenti ‘sokakta yaşama’ alışkanlıkları göz önüne alınarak iki etap halinde hayata geçirilen projeyle, Sahilevleri’ni daha yüksek bir çekim merkezi haline getirildi. Sailevleri Kıyı Düzenleme Çalışmaları 2. etap ile aynı bölgede oluşturulan Bakü Parkı törenle açıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Kardeşlik ve işbirliği Derneği Başkanı, Dr. Asif Kurban, CHP İzmir Milletvekilleri Ali Yiğit ve Murat Bakan, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Narlıdere Belediye Başkanı Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce yer aldı.

Narlıdere ilçesinin gözde yerleşim bölgesi Sahilevleri’nde 2.7 kilometrelik uzunluğundaki sahil bandında yürütülen revize proje çalışmasının 1.6 kilometrelik ilk bölümü, geçen aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

Asırlardır birlikteyiz

Törende konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Bizim iki ülke olarak köklerimiz çok derine gidiyor. Biz asırlar boyu birlikteyiz, bugün ve ebedi olarak bir yerde olacağız. Tabii ki İzmir’in Bakü’yle çok özel ilişkileri var. 85 yıldır kardeş şehirler. İzmir’de bir Bakü Parkı’nın olması bizim içi çok değerli, çok önemli. Her fırsatta bu parka gelip zaman geçirmekten zevk alacağım” şeklinde konuştu.

Kardeşliğin simgesi “Bakü Parkı”

Sahilevleri ikinci etap içinde yer alan Bakü Parkı çocukların rahatça oyun oynayacağı bir park olarak düzenlendi. 85 yıldır kardeş şehir olan Bakü ve İzmir, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılında Sahilevleri Bakü Parkı’nı açarak bu dostluğu taçlandırdı. Çalı grupları ve ağaçlarla deniz ve araç yolu arasında yeşil bir koridor oluşturulan parkta 114 adet ağaç, 32 bin 839 adet farklı türlerde çalı bitkisi, 243 bin 455 adet yer örtücü ve sarılıcı bitki dikimi yapıl dı. Kıyı bandında denizi seyretmeye olanak sağlayan oturma bankları, 13 adet gölgelik, bir adet engelli çocuk oyun alanı, bir kondisyon alanı mevcut olup; özel tasarım 35 adet çöp kovası yer alıyor.

Bisiklet yolları ve BİSİM istasyonu

Kentte uygulanan kıyı tasarım projelerinde olduğu gibi Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Bandı Düzenleme Projesi’nin ikinci etabında da vatandaşlar, kesintisiz uzanan yaya yollarıyla hem denizle buluşuyor hem de spor yapabiliyor. Yaptığı kıyı tasarım projelerinde bisiklet kullanımına büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, pedal tutkunlarını bu projede de 1 kilometrelik bisiklet yolu ve BİSİM istasyonuyla buluşturuyor. Sahilevleri Kıyı Tasarımı’nda miniklerin ilgisini çekecek yeni nesil oyun grupları da bulunuyor.

Bostanlı modeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı sahiline kurulan ve başta gençler olmak üzere, İzmir’in eşsiz Körfez manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin büyük beğenisini kazanan ahşap görünümlü gün batımı terasından birini de Narlıdere-Sahilevleri Projesi için kurdu. Kıyı bandına dağıtılan oturma bankları ise doğal taş ve beton prekasttan yapıldı. Denize daha da yakınlaşmak isteyenler için ayrıca dört adet balıkçı iskelesi oluşturuldu. Narlıdere ilçesinin gözde yerleşim bölgesi Sahilevleri, toplam 2.6 kilometrelik kıyı düzenlemesiyle yeşil dokusu, balıkçı iskeleleri, oturma ve seyir gruplarıyla bölge, yeni bir çekim merkezi haline geldi.

Daha yeşil daha mavi

Bakü parkının da içinde bulunduğu Sahilevleri ikinci etap düzenlemesiinde deniz tuzuna ve rüzgara dayanıklı her zaman yeşil kalan ardıç, ılgın, iğde, defne ile renkli çiçekleri olan gazania, kazayağı gibi yüzey örtücüler ve zakkum, gaura, berberis, kuşdili, lavanta gibi renkli çalı grupları kullanıldı. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu düzenlemede, birinci etapta olduğu gibi İzmir Heykel Çalıştayı eserlerinden biri kullanılacak.

Kıyılar renkleniyor

İzmirlileri daha rahat ve konforlu ortamlarda denizle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında bugüne kadar Pasaport, Konak Pier - Karataş, Üçkuyular-Göztepe İskele arası ile Bostanlı Deresi, iki etaptan oluşan Sahilevleri Kıyı Düzenlemesi ve Bayraklı 1. Etap ve 2 etabın ilk aşaması açıldı. Yeni Foça sahili ile Urla Kum Denizi plajını yeniden düzenleyerek bu bölgelere yeni bir cazibe kazandırdı.