Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Projesinde sona yaklaşıldı

2.7 kilometrelik sahil şeridi, ahşap görünümlü gün batımı terası, balıkçı iskeleleri, bisiklet yolu ve BİSİM istasyonu, deniz tuzuna ve rüzgara dayanıklı her zaman yeşil kalan ağaç dokusuyla çok beğenilecek.

Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmirdeniz-Kıyı Tasarım” projesi ile hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Narlıdere Sahilevleri’nde gerçekleştirdiği ikinci etap kıyı düzenleme çalışmasında sona yaklaştı. 1.6 kilometrelik ilk bölümü geçtiğimiz Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açılan projenin ikinci etap inşaat imalatlarının yüzde 80’i tamamlandı. Proje daha tamamlanmadan sahil bandı kullanılmaya başladı; çocuklar oyun gruplarını çok sevdi. Yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına da başlanan projenin Ağustos başında vatandaşlarla buluşması planlanıyor.

Bisiklet yolları ve BİSİM istasyonu

Kentte uygulanan kıyı tasarım projelerinde olduğu gibi Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Bandı Düzenleme projesinin ikinci etabında da vatandaşlar kesintisiz uzanan yaya yollarıyla hem denizle buluşacak hem de spor yapabilecek.

Avrupa Bisiklet Yarışması’na (European Cycling Challenge 2017) katılan 52 kent arasında en fazla pedal çeviren kent olan İzmir’de "bisiklet kenti "olma yolunda yeni adımlar atılıyor. Yaptığı kıyı tasarım projelerinde bisiklet yoluna büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, pedal tutkunlarını 1 kilometrelik bisiklet yoluyla ve BİSİM istasyonuyla buluşturuyor. Projede aileleri ile yaz akşamlarının tadını çıkarmak isteyen minikler de unutulmadı. Yeni nesil oyun grupları, daha şimdiden büyük bir beğeniyle kullanılmaya başlandı.

Bostanlı modeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı sahibine kurulan ve başta gençler olmak üzere, İzmir’in eşsiz körfez manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin büyük beğenisini kazanan ahşap görünümlü gün batımı terasından birini de Narlıdere-Sahilevleri Projesi için kurdu. Kıyı bandına dağıtılan oturma bankları ise doğal taş ve beton prekasttan yapıldı. Denize daha da yakınlaşmak isteyenler için ayrıca 4 adet balıkçı iskelesi oluşturuldu.

Daha önce hizmete alınan 1.6 kilometrelik bölüm ve bu ay sonunda açılması planlanan 1 kilometrelik ikinci etapla birlikte, Narlıdere ilçesinin gözde yerleşim bölgesi Sahilevleri toplam 2.6 kilometrelik kıyı düzenlemesine kavuşacak. Yeşil dokusu, balıkçı iskeleleri, oturma ve seyir gruplarıyla bölge, yeni bir çekim merkezi olacak.

Mavi- yeşil bir arada

Bakü parkının da içinde bulunduğu Sahilevleri ikinci etap düzenlemede deniz tuzuna ve rüzgara dayanıklı her zaman yeşil kalan ardıç, ılgın, iğde, defne ile renkli çiçekleri olan gazania, kazayağı gibi yüzey örtücüler ve zakkum, gaura, berberis, kuşdili, lavanta gibi renkli çalı grupları kullanılacak. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu düzenlemede, birinci etapta olduğu gibi İzmir Heykel Çalıştayı eserlerinden biri kullanılacak.

Kıyılar renkleniyor

İzmirlileri daha rahat ve konforlu ortamlarda denizle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmirdeniz Kıyı Tasarım” projesi kapsamında bugüne kadar Pasaport, Konak Pier - Karataş, Üçkuyular - Göztepe İskele arası ile Bostanlı Deresi ve Bayraklı 1. Etap çalışmalarını tamamladı, Bostanlı 2. Etap Projesi için de ihaleye çıkıyor. Yeni Foça sahili ile Urla Kum Denizi plajını yeniden düzenleyerek bu bölgelere yeni bir cazibe kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki karayolu alt geçidi ve meydan projesi çalışmalarını da sürdürüyor.