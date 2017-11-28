Narlıdere’de asansör denetiminde rekor başarı

İlçe halkı ve ziyaretçilerinin can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Başkan Batur, denetimlerde işbirliği yaptıkları firma yetkililerine teşekkür belgesi hediye etti.

Narlıdere Belediyesi ilçedeki asansör denetimlerinde önemli bir başarı elde etti. İlçedeki tüm asansörlerin belediye yetkilileri ve anlaşmalı oldukları firma ekipleri tarafından kontrolden geçirildiğini belirten Başkan Batur, ilçedeki asansörlerin yüzde 95’nin denetlendiğini, ulaşamadıkları yüzde 5’lik kısımda kalan konut sahiplerine ise yazı ile uyarı göndereceklerini söyledi. Başkan Batur, asansör denetimleri ve raporlandırılması çalışmasını yürüten Alberk QA Technic Firması Ege Bölge Müdürü Aslı Papatya’ya başarılarından dolayı teşekkür belgesi hediye etti.

Makamında ağırladığı firma yetkililerine teşekkür belgesini bizzat takdim eden Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ise firmayı başarılarından ötürü kutlayarak, “Asansör bakımları vatandaşlarımızın sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyorlar. Asansörlerin bakım ve onarımları ile kalite belgeleri referans veriyor. Bu doğrultuda firmayı kutluyorum. Kendileriyle 2016 yılından beri ilçede bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yakalanan başarı gururlandırıyor. Yüzde 95 çok yüksek bir oran, kendilerini kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 95 ulaşılması güç rakam”

Yeni yönetmeliğe göre asansör kullanım ve bakım muayeneleri onaylı kuruluşlara verildiğini belirten Firma Ege Bölge Müdürü Aslı Papatya, “Biz de Narlıdere Belediyesi ile 2016 yılında bir protokol imzaladık. İki yıldır da çalışmalarımız devam ediyor. Bu süre zarfında asansör bakım muayenelerinde yüzde 95’lik oranda başarı yakaladık. İzmir’de bu oranlar maalesef yüzde 30 ila 40 civarlarında. Her ilçeye göre de değişkenlik gösteriyor. Bizim bu başarımız Türkiye ortalamasının da çok üzerinde ve ulaşılması çok güç bir rakam. Dolayısıyla büyük bir başarısı söz konusu” dedi.

“Bakım ve muayeneleri kontrol edip belgelendiriyoruz”

Asansörlerin toplumun ortak kullanım noktaları olduğuna dikkat çeken Papatya, “Asansör konusu genelde ihmal edilse de çok ciddi riskleri barındırıyor. Bazen ölümle bile sonuçlanabilen kazaları görüyoruz. Bizler toplumun sağlığı ve güvenliği için asansörlerdeki tüm gerekli bakım ve muayeneleri kontrol edip belgelendiriyoruz. Bunların arasında emniyet frenleri gibi teknik detaylar var. Sonuçta asansörler yalnızca bulundukları apartmanlarda ya da yerlerde orada oturanlara ait değil. Gün içerisinde birçok vatandaşımız bu asansörleri kullanabiliyor. Evlere misafirler de geliyor, postacı da geliyor. Bunun gibi örnekler sıralanabilir. Kısacası asansörler ortak kullanım alanlarıdır. Bu yüzden asansör bakımlarının eksiksiz yapılması çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.