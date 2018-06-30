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30 Haziran 2018 13:53

‘Nasıl çay içersin’ sözleri ile başlayan husumet ölümle bitti

İzmir’de bir kişi, geçen yıl Ramazan ayında “Bizim mekânda nasıl çay içersin” sözlerinden dolayı aralarında husumet bulunan şahsı 6 el ateş ederek öldürdü.

‘Nasıl çay içersin’ sözleri ile başlayan husumet ölümle bitti

30 Haziran 2018 13:53


Alınan bilgiye göre, Beydağ ilçesinde saat 23.00 sıralarında birahanede alkol alan Berkant C. (36), çıkışta karşılaştığı önceden aralarında husumet olan evli ve iki çocuk babası Ali T. (53) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Berkant C., belindeki tabancayla Ali T.’ye peş peşe 6 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Ali T. bir anda yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gerekli güvenlik önlemini alırken, sağlık ekipleri vücuduna 6 kurşun isabet eden Ali T.’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ali T.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



“Bizim mekanda nasıl çay içersin”


Olayın ardından Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Berkant C.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Berkan C. ile Ali T.’nin aralarında geçen yıldan bu yana husumet olduğu ve adliyede halen süren davalarının olduğu öğrenildi. Husumetin ise Berkant C.’nin çalıştığı birahanede Ramazan ayında Ali T.’yi elinde çay bardağı ile görmesi üzerine, “Bizim mekânda nasıl çay içersin” sözleri ile çıktığı iddia edildi.




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