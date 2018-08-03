NATO Komutanı Thompson: “NATO, bölgedeki tehditlere cevap verecektir”

Thompson, bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı, “NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda doğu-batı, kuzey-güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekte ve vereceğiz” dedi.

Korgeneral John C. Thompson, III. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) görevini İzmir NATO Karargahı’nda yapılan törenle Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero’dan devraldı. Törene, ABD Avrupa Kuvvetler ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Cosnett, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve askeri erkan katıldı.

“NATO tehditlere cevap verecektir”

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Thompson, NATO’nun Türkiye’nin çevresinde yaşanan savaşlar nedeniyle bölgesel güvenlik konusunda üzerine düşeni yapmadığına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, “NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda doğu-batı, kuzey-güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekte ve vereceğiz” dedi.

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendiren Thompson, "Türkiye-ABD arasındaki askeri ilişkiler son derece çok güçlüdür. Afganistan’da Türk askeri ile çalışma fırsatı buldum” ifadelerini kullandı.