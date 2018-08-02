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02 Ağustos 2018 11:47

NATO Komutanının tahmini kritik ziyaretinde güvenlik artırıldı

Türkiye’ye gelen Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti’nin ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’un ziyaret etme ihtimaline karşı güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

NATO Komutanının tahmini kritik ziyaretinde güvenlik artırıldı

02 Ağustos 2018 11:47


Dün Türkiye’ye gelen Avrupa Kuvvetler Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Micheal Scaparotti’nin Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ile görüşmesinin ardından gözler İzmir’deki temaslarına çevrildi. İzmir’de Çiğli’deki NATO Hava Üssü’nde incelemelerde bulunacak olan Scaparotti’nin İzmir ziyaretinden önce, ev hapsine alınan ABD’li Papaz Andrew Brunson’ı ziyaret etme ihtimali de bulunuyor. Kritik ziyaret öncesi ABD’li Papaz’ın Alsancak’daki evinin önünde alınan güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.


Evin önündeki sokağa yunus polisleri konuşlanırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devriye gezmeye başladı.




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