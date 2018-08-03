NATO bugün daha kompleks krizlerle baş başa. Başlıca stratejik mücadelemiz Rusya’dır. Rusya sadece ’bir kriz yönetimi’ ile ele alınamaz. Krizi yönetmeli, stabilize etmeli, 360 derecelik bir anlayışla savunma yapmalıyız” dedi.

İzmir’deki NATO Karargahı’nda gerçekleşen III. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) devir teslim töreninde

konuşan ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Michael Scaparrotti, rakiplerin meydan okumalarıyla karşı karşı kaldıklarını ve bu durumun demokratik ülkeleri korkutabildiğini belirtti.

“NATO bugün daha karmaşık krizlerle karşı karşıyadır”

Soğuk Savaş döneminde çok büyük mücadeleler verdiklerini ifade eden Scaparrotti, “Ancak bu krizler birbirlerine bağımlı krizlerdi. NATO bugün daha karmaşık krizlerle karşı karşıyadır. NATO son 25 yılda Bosna’da, Kosova’da ve Libya’da şahsi krizlerin yönetilmesine odaklandı ancak bugünkü krizlerden daha karmaşık değildi. Bugünkü krizler birbirleriyle bağlantılı ve daha karışık. Başlıca stratejik mücadelemiz Rusya’dır. Rusya sadece ’bir kriz yönetimi’ ile ele alınamaz. Krizi yönetmeli, stabilize etmeli, 360 derecelik bir anlayışla savunma yapmalıyız. Bu da stratejik mücadele yönetimi gerektirecektir. Kara Komutanlığı (LANDCOM), NATO adaptasyonunda hayati rol oynuyor. Barışta nasıl hareket ediyoruz, krizde nasıl düşünüyor ve tarz alıyoruz, nasıl planlıyoruz, hazırlığımızı nasıl geliştiriyoruz, nasıl kumanda ve kontrol ediyoruz ve çatışmalara nasıl cevap veriyoruz. LANDCOM, gelecekte de NATO’nun öncü temsilcisi olmaya devam edecek. İttifaktaki önemli hizmetiniz için teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Curtis Scaparrotti, konuşmasının sonunda NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan General John C. Thomson’un kariyerinden bahsederek, yeni görevinde başarılar diledi.