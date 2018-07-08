Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda başvurular başladı

İl dışından gelerek İzmir’deki üniversiteleri kazanan ve kalacak yer bulma sıkıntısı yaşayan öğrenciler için ev ortamını aratmayan yurttan uygun fiyatlara yararlanılabiliyor.

Bayraklı Belediyesi, kent dışından gelen kız öğrencilerin barınma sorununu 2011 yılında Mansuroğlu Mahallesinde hizmete açtığı Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’yla çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni sezon için başlayan kayıtlara ilgi yoğun oldu. Ekonomik fiyatlarla yararlanılan kız öğrenci yurdunda dört ve altı kişilik odalarda her öğrenci için kişisel eşyaların koyulabileceği dolaplar, banyo ve tuvalet bulunuyor. Öğrenciler yurtlarında sabah kahvaltısı yaparak okullarına gidiyor. Ayrıca yurdun içinde bulunan spor merkezinden faydalanılabiliyor. Etüt odası da bulunan kız öğrenci yurdunda, ulaşmak istenilen kaynaklar için bilgisayar, internet ve kütüphane de yer alıyor. 24 saat güvenlik hizmetinin verildiği yurda başvuru yapmak isteyen öğrenci ve aileleri 0 232 347 50 59 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor.

“Kendi evleri gibi”

Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun önemli ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, ailelerin rahatlıkla güvenebileceği ve öğrencilerin de kendilerini evlerindeymiş gibi hissedeceği nezih bir ortamda konaklama olanağı sunduğunu ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İl dışından İzmir’e eğitimlerini tamamlamak için gelen kız çocuklarımıza güvenli bir ortam sunuyoruz. Bu ortamı yerinde gören aileler evlatlarını yurdumuza gönül rahatlığıyla bırakıyor. Burada ev ortamı var. Yurt görevlileri bir aile büyüğü gibi onların her türlü sıkıntılarıyla ilgileniyor. 24 saat güvenliğimiz var. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmesi, Atatürk ilkelerine bağlı yetişmesi için eğitime olan desteğimiz bundan sonra da sürecek” dedi.