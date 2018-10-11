Neptün Soyer: "Bakanlığımızın süt üreticilerimize daha fazla destek olmasını istiyoruz"

KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, "Yem fiyatlarının bu kadar yüksek olması karşılığında üretici zor durumda. Devletimizin üreticiye daha fazla destek olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, süt üreticilerinin son dönemde yaşadığı sorunlarla ilgili saha çalışmaları yaptıklarını, girdi maliyetlerinin fazlasıyla yükselmesi karşısında üreticinin para kazanmadığını ve zarar ettiğini öne sürdü. Süt üreticilerinin zarar etmeden üretime devam edebilmesi için, devletin verdiği desteklemeleri artırması gerektiğini söyleyen Soyer, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programımız açıklandı. Birçok üründe fiyat indirimi yapılıyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak ülkemize sahip çıkacağız, bu zor günleri geride bırakmak için hep beraber elimizden geleni yapacağız; ancak bizler süt üreticileri olarak aylardır çok zor günler geçiriyoruz. Ulusal Süt Konseyi'nin düzenlediği ve sektörün tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda, örgütlü üreticilere yani ortaklarımıza ödenecek olan soğuk süt destek primi 12 kuruş olarak dile getirilmişken, bu primin 9 kuruşa düşürülmesinin gündemde olduğunu duyduk. Yüksek girdi fiyatları sebebiyle desteklenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, bakanlığımızın süt üreticilerimize daha fazla destek olmasını istiyoruz" dedi.

Süt üreticilerinin 2017 yılının bir kısmını ve 2018 yılının tamamının buzağı desteklemelerini halen alamadığını ifade eden Soyer, "Üreticilerimizin ayakta kalabilmesi ve üretime devam etmeleri adına hak ettiği desteklemelerin biran önce verilmesini, KÖY-KOOP olarak talep ediyoruz. KÖY-KOOP olarak ülke genelinde yaptığımız araştırmalarda, Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı karara göre üretici soğuk süt satış fiyatının 1.70 TL olması gerekirken, şu anda 1.50-1.60 TL civarında olduğunu tespit ettik. Örgütlü süt üreticilerinin alması gereken desteklemelerin de 9 kuruş olarak düşünülmesi, üreticimizin zararının artmasına sebep olacaktır; ayrıca, ülkemizin farklı bölgelerinde özellikle önemli kapasitelerle süt işleyen sanayicilerin ve sektörün önde gelen büyük firmalarının, son günlerde üreticilerden süt almayı kestiklerini duyduk. Süt fiyatlarının düşük olmasının yanı sıra, sanayicilerin süt alımından vazgeçiyor olmaları, üretimimizin geleceğini tehlikeye atıyor. Ortağımız olan üreticileri daha sıkıntılı günlerin beklediğini öngörüyoruz. Süt fiyatının bu kadar düşük olmasına rağmen, ortaklarımız fedakârlık ederek süt üretimine devam ediyor. Sanayicilerimize sesleniyorum: Lütfen bu durumun farkına varın. Fiyatları yükseltmemek ne kadar önemliyse, üreticiden sütü almaya devam ediyor olmak da o kadar önemlidir" şeklinde konuştu.