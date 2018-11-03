Nereden Nereye yoğun ilgi gördü

Konak Belediyesi'nin Türkiye'nin önemli tiyatro toplulukları ve oyuncularını İzmirlilerle buluşturmak adına 1 Kasım'da perdelerini açan Tiyatro Konak'ta etkinliği ikinci gününde ‘Nereden Nereye: Enver Aysever-Gündoğarken' oyununa evsahipliği yaptı. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin 20 liradan satıldığı gösteriyi izleyenler Gurup Gündoğarken'in şarkıları, Enver Aysever'in güzel anlatımı eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

Gazeteci, program yapımcısı ve sosyolog olmasının yanı sıra yazar kimliğiyle de tanınan Enver Aysever, yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla ve fotoğraflarla canlı bir belgesel tadında sahneye taşırken, Grup Gündoğarken akıllarda yer etmiş şarkılarıyla gösteriye lezzet kattı. Yakın döneme iz bırakan 1980 askeri darbesi, Sivas olayları, Hırant Dink suikastı, Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve Gezi direnişini bir kez daha hatırlatan oyun dünden bugüne 'nereden nereye' geldiğimizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Değerler anıldı

Müziğin, mizahın, hüznün, acı-tatlı anıların birlikteliğiyle duygu dolu anlar yaşatan gecede Ruhi Su, Rıfat Ilgaz, Aydın Boysan, Levent Kırca, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Metin Altıok, Aziz Nesin ve Tarık Akan gibi birçok değerli isim de saygı ve özlemle anıldı. Seyircinin uzun süren alkışlarıyla son bulan gösterinin ardında sahneye çıkan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Enver Aysever ve Gündoğarken grubu üyelerine teşekkür etti. Tiyatro Konak'ta etkinliklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Pekdaş, İzmirlileri gösterileri izlemeye davet etti. Etkinlik sonunda Enver Aysever okuyucuları için kitaplarını imzaladı.