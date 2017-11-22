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22 Kasım 2017 10:21

Neşeli Başlıklar Buca’da

Buca Belediyesi Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların ve çocuk kalanların içini ısıtan ilginç bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Neşeli Başlıklar Buca’da

22 Kasım 2017 10:21

İnsanı masal diyarlarına götüren birbirinden renkli ve neşeli şapka ve kostümlerin yer aldığı “ Neşeli Başlıklar” sergisi Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Özellikle çocukların keyifli zaman geçirebileceği sergi 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.


Masalsı bir dünya yaratan eğlenceli ve renkli başlıklarla ilginç kostümlerin sergilendiği “ Neşeli Başlıklar “ sergisi Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen ilginç sergi, ziyaretçilerine renkli zamanlar vadediyor.


Masal kahramanları ve dünyamıza renk katan hayvanlar şeklinde dizayn edilen komik ve rengarenk başlıklar çocukları ve ruhunda çocukluk coşkusunu barındıran ziyaretçileri bekliyor.


Neşeli başlıklarla birlikte ilginç kostümlerin de yar aldığı sergi 30 Kasım’a kadar Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.




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