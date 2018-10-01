Nevvar Salih İşgören Bursu için başvurular başladı

Hayatını kaybeden hayırseverler Nevvar ve Salih İşgören'in ismini taşıyan Nevvar Salih İşgören Vakfı, bu yılda onlarca öğrenciye burs vermeye hazırlanıyor. Vakıf, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için başvuruların başladığını duyurarak, www.nevvarsalihisgoren.org.tr web sitesinden dört ayrı kategoride ön başvuru formlarının eksiksiz doldurulması gerektiğini bildirdi.

Vakıf, yine başvuru için son günün 15 Ekim 2018 Pazartesi olduğu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"İzmir'de isimleri eğitim kampüslerinden okullara, huzurevlerinden dispanser ve hastanelere, inanç ve kültür mekanlarına çok sayıda eserde yaşayan hayırseverler Nevvar ve Salih İşgören'in iyilik mirası, 2018-2019 döneminde de eğitim bursu olarak büyüyerek çoğalacak. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi alanlarda destekleri ve katkıları nedeniyle dualarla hatırlanan Nevvar Salih İşgören'in adı, bu eğitim döneminde de dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanacak burslarla geleceğe taşınmayı sürdürecek. İzmir'in Nevvar annesi ve Salih babası olarak bilinen hayırsever çiftin adını taşıyan Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından yarının sahibi öğrencilere www.nevvarsalihisgoren.org.tr internet sitesindeki burs sekmesi içinde yer alan 'Üniversite/Yükseköğrenim', 'Hayırsever İşgörenlerin adını taşıyan Okullar', 'İlkokul-Ortaokul-Lise', 'Şehit ve Gazi Yakını Öğrenciler' form kategorilerinde, ön başvuru yapma hakkı tanınıyor. 28 Eylül'den bu yana açık olan burs ön başvuru bölümüne, sitedeki burs bölümü tıklanarak giriliyor. Öğrencilerden ya da onlar adıyla başvuran velilerden, ön başvuru formundaki soruların doğru, eksiksiz ve sonradan belgeleyebilecekleri şekilde yanıtlamaları isteniyor. Son tarih 15 Ekim 2018 Pazartesi; bu tarihten sonra sistem kapatılacak ve ön başvuru sahipleri, vakıf internet sitesi ile vakıf sosyal medya hesaplarından birkaç hafta içerisinde duyurulacak sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. Kimlik numarasıyla sorgu yaparak, kendi başvurularına olumlu-olumsuz yanıt bulabilecek. Sadece sistem üzerinden yanıt bulunacağı için bu süre içerisinde vakıf kurumsal telefonu olan 0 232 422 55 10'dan hiçbir şekilde sonuç açıklama süreciyle ilgili bilgi almak mümkün olamayacak" denildi.

Geçen yıl 500'e yakın öğrenci Nevvar Salih İşgören Bursu hakkından yararlanmıştı. Bu hak kapsamında 6 ay boyunca karşılıksız olarak üniversite öğrencileri 250 TL, diğer eğitim kademelerindeki öğrenciler 150 TL burs ödemesi almıştı. Vakıf, 'geri ödeme' boyutunda öğrencilerden 'meslek sahibi olduklarında en az bir öğrenciyi okutmak' şartını ise bir vicdani sözleşme olarak talep ediyor.