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16 Haziran 2018 15:09

Nevvar Salih İşgören Vakfı çocuklarından başarı gururu

Nevvar Salih İşgören Vakfı ile Karşıyaka Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’nün himayesinde; topluma kazandırma amaçlı faaliyetler düzenleme geleneği sürerken, vakfın yakın takibindeki çocuklar; takdir, teşekkür, onur ve başarı belgeleriyle bir eğitim dönemini tamamlamanın gururunu yaşadı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı çocuklarından başarı gururu

16 Haziran 2018 15:09


Her iki kurum arasında imzalanan protokoller kapsamında, yakınları tutuklu ya da hükümlü olan çocuklara, eğitim yılı başında, bayramlarda ve özel günler öncesinde eğitim araç-gereci, iaşe ve giysi yardımı sağlanmıştı. Nevvar Salih İşgören Vakfı’nın, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü rehberliğinde, dezavantajlı konumdaki, yakınları cezaevinde olan çocuklara sağladığı bu desteklere ek olarak, öğrencilere burs ve eğitim yardımları da sonuçlarını vermeye başladı.


2017-2018 döneminde Nevvar Salih İşgören Vakfı’na burs başvurusunda bulunup yararlanan Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yakın takibindeki çocuklar; takdir, teşekkür, onur ve başarı belgeleriyle bir eğitim dönemini tamamlamanın gururunu yaşadı. Bu gururu Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur, Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Muhsin Aslan ve yakın akrabalarıyla Nevvar Salih İşgören Vakfı’na gelerek Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç ile paylaşan öğrenciler, yeni eğitim dönemi için de “daha yüksek başarı” hedefi belirledi. Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu adına, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü idarecilerine, öğrencilere ve yakınlarını karşılayan Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç, tanık oldukları başarı tablosundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“İşgörenler, gözlerinizdeki parıltıda yaşıyor”


Devletin kurumlarıyla dezavantajlı durumdaki çocukları sahiplenmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Dinç, “Küçük hanımlar ve küçük beylere, Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle seslenmek kıvanç verici. (Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizden çok şey bekliyoruz)” dedi. Dinç, şöyle devam eti:


“Hayırseverlerimiz Nevvar ve Salih İşgören çifti, bugün, İzmir’e kazandırdığı eserlerde olduğu kadar; sizlerin gözlerindeki parıltıda yaşıyorlar. Ne güzel ki 2017-2018 döneminde eğitimin her kademesinden 500’e yakın öğrenci, vakfımız burslarından faydalandı. Sizin başarılarınız, bu ülkenin geleceğine sağlanan en büyük katkı ve bunda bir nebze olsun vakıf olarak katkımız varsa, bundan büyük onur yok. Bu bizim için en büyük bayram.”



“İşbirliği sürmeli”


Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Mustafa Okur, Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticilerine destekleri nedeniyle teşekkür etti. Okur, müdürlükleri bünyesinde dezavantajlı durumdaki ihtiyaç sahibi çocukların durumlarını güncel olarak takip ettiklerini, topluma kazandırma çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini önemsediklerini belirterek, “Nevvar Salih İşgören Vakfı, bayramlarda kıyafet yardımı, eğitim-öğretim dönemi boyunca eğitim araç ve gereci desteği ve benzeri konularda hep yanımızda oldu. Burs desteği de çocuklarımızı motive ederek, onların ülkemizin eğitimli insan rol modeliyle, daha büyük hedefler koymaları için önemli bir işaret fişeği oldu. Bu işbirliğinin sürmesi en büyük dileğimiz” dedi.




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