NHP ilaç ‘Gilaburine’ ile dünyaya açılacak

Ş. Genel Müdürü Bayram Gökyer, 2018’in ilk yarısında bu pazarlara girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alternatif ve destekleyici tıp uygulamalarına olan ilginin küresel ölçekte artması, bu alanda faaliyet gösteren yerli firmaları yeni pazarlara yöneltirken; NHP İlaç, böbrek taşı rahatsızlığı olanlar için geliştirdiği Gilaburine adlı ürünüyle yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 12 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu mevcut tedaviyi destekleyici olarak geliştirilen Gilaburine’nin yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep gördüğünü belirten NHP İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bayram Gökyer, 2018 yılının ilk yarısında dört pazara odaklandıklarını söyledi.

Dünya genelinde alternatif tıbbın her geçen gün önem kazandığını vurgulayan Gökyer, bu alana yönelik ürün ve hizmetlere olan talebin her geçen gün arttığını belirtti. Gilaburu bitkisinin meyvelerinden elde edilen Gilaburine’nin Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki eczanelerde bulunduğunu hatırlatan Gökyer, “Bitkisel ürünlere dayalı destekleyici tedavi yöntemlerine ilgi her geçen gün artıyor. Bunun sebebi, hastaların doğal ürünlerle tedavinin farkına varması. Bu önemli çünkü insanlar eskisine oranla yeniliğe daha açık; bilinçli olarak alternatif ve doğal ürünleri tercih ediyor. Gilaburine ise doğal olan yönüyle böbrek taşı rahatsızlığı olanlara şifa oluyor. Türkiye’nin birçok noktasında bu sıkıntıyı yaşayan insan olduğu için de ürünümüzü, beş bölgede hastalarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Bu yıl sonuna kadar ürünün Türkiye’nin her bölgesinde ve sadece eczanelerde yer almasını hedeflediklerini aktaran Gökyer, “Hastalar, ürünümüzle ilgili olumlu sonuçlar aldıkları için Gilaburine’yi yakınlarına ve tanıdıkları insanlara tavsiye ediyorlar. Bir bakıyorsunuz, satışınızın olmadığı bir bölgenin eczacısı sizi arayarak ürünü sipariş ediyor. Kaynağını araştırdığınızda bir başka hastanın Gilaburine’yi tavsiye ettiğini öğreniyorsunuz. Son dönemde yurtdışından da benzer dönüşler aldığımız için gelecek yıl için yeni bir strateji geliştirmeye karar verdik” diye konuştu.

Öncelikle 4 ülke

Büyüme hedefi içinde öncelikle gelen taleplere ve pazar araştırması yaptıkları ülkelere odaklanacaklarını kaydeden Gökyer, “Gelecek yılın ilk yarısında ürünümüzü İngiltere, Suudi Arabistan, Yemen ve Almanya’ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Şu anda yasal prosedürlerle ilgileniyoruz. Kısa sürede bunları tamamlayarak; yıl sonuna kadar tüm Türkiye genelinde, 2018’in ilk yarısına kadar da dört ülkede ürünlerimizi hastalara ulaştıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Tamamen doğal

Gilaburine’nin böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu ve böbrek taşının vücuttan idrar yoluyla atılmasında büyük kolaylık sağladığını aktaran Gökyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gilaburine, aynı zamanda taşın düşme esnasında sebep olduğu ağrı ve inflamasyonu gideriyor. Antimikrobiyal özelliğiyle de ürün, böbrek taşı stazına bağlı olarak gelişebilen idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine de yardımcı oluyor. Ayrıca ürünün yüzde 100 doğal olması da vücudun sağlıklı kalması için büyük önem taşıyor.”