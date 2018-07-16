Nikah şekeri yerine kuruyemiş önerisi

Akımın daha da yaygınlaşması gerektiğini savunan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Şeker içeren gıdalar yerine kurutulmuş meyvelerden ya da ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerden nikah şekerleri hazırlanabilir” dedi.

Günümüzde doğal ve sağlıklı gıda tercihinin düğünlerde ve nikahlarda da kendini göstermeye başladığını ifade eden Dr. Fadıloğlu, kuruyemişlerden nikah şekeri hazırlanabileceğini söyledi. Dr. Fadıloğlu, "Nikah şekerlerinin yerini daha sağlıklı, çevre dostu hediyeler almaya başladı. Bunlar arasında un, rafine şeker, gluten içermeyen kurabiyeler, granola, rafine şeker içermeyen çikolatalar, rafine şeker içermeyen reçeller, kurutulmuş meyveler ve zeytinyağı gibi gıdalar bulunuyor. Bunların yanı sıra kurutulmuş meyvelerden, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerden de nikah şekerleri hazırlanabilir. Ayrıca filizlenmiş mercimek, buğday gibi alternatifler de sunulabilir. Kuru fasulye türleri, mercimek, nohut, tahıl ve çekirdek türleri filizlendirildiğinde nişasta oranları ve glisemik indeks değerleri azalmakta, en önemlisi de vitamin, mineral, faydalı yağ asitleri, lif ve protein oranları yaklaşık 25-30 katına çıkmaktadır. Öte yandan meyve-sebze tohumları ya da fideler de nikahta verilebilecek hediyeler arasında yer alabilir" diye konuştu.

Sağlıklı pasta ve kurabiyelerin nasıl hazırlandığını da anlatan Dr. Fadıloğlu, "Kurabiye, pasta, börek ve kreplerde un yerine badem unu, yulaf, keçiboynuzu unu, Hindistan cevizi unu, pirinç unu, nohut unu, fasulye unu kullanılabilir. Şeker yerine de Hindistan cevizi şekeri, kuru üzüm, kayısı, dut kurusu, keçiboynuzu özü, hurma, muz gibi meyveler kullanılarak sağlıklı alternatif yiyecekler hazırlanabilir. Ancak bu gıdaları tüketirken kalori değerlerinin yüksek olduğunu unutmamaya ve az miktarda tüketmeye dikkat etmek gerekir" şeklinde konuştu.