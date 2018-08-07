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07 Ağustos 2018 10:15

Nilgün Yarba’dan resim sergisi

Foçalı ressam Nilgün Yarba, 53 resimden oluşan sergisini Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde açtı.

Nilgün Yarba’dan resim sergisi

07 Ağustos 2018 10:15



Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın açılışını yaptığı sergiye, eşi Derya Demirağ’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli de katıldı. Başkan Demirağ sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Öncelikle sanata verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Kişisel sergileri bundan önceki süreçlerde de gerçekleştirdik. Bugün de Foça’nın kalbinden doğan bir sanatçımız Nilgün Yarba’nın kişisel sergisini sizlerle beraber açıyoruz. Böyle sergilerin Foçamıza çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum ve kendilerine teşekkürlerimi şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizler de sıcak bir havada sergimize geldiniz. Bunlar çok önemli şeylerdir. Çünkü sanatçıyı sanatçı yapan alkışlardır” dedi. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde açılan 53 resmin yer aldığı Nilgün Yarba Resim Sergisi 12 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.




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