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04 Ocak 2017 11:40

Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartı kuyruğu

Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartı kuyruğu

04 Ocak 2017 11:40

Tüm Türkiye’de yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmasına başlanırken, İzmir’in Aliağa ilçesinde de vatandaşlar yeni kimlik kartlarından almak için nüfus müdürlüğüne yoğunluk oluşturdu.
Türkiye’de yeni çipli kimlik kartları için başvurular başladı. Her il ve ilçede vatandaşlar kartlardan almak için nüfus müdürlüklerine giderken, Aliağa ilçesinde de yeni kartlar için başvurular alınmaya başlandı. Başvuruların başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş nüfus müdürlüğüne akın etti. Kimlik kartlarını almak isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturduğu görüldü. Aliağa İlçe Nüfus Müdürü Asım Özaydın, vatandaşlara yeni kimlik kartlarının nasıl ve ne şekilde verileceği hakkında bilgi verdi.

Kartlar hemen verilmiyor
Özaydın, "Vatandaşlar isterse Alo 199 kimlik randevu hattına arayarak, çağrı merkezi çalışanlardan, telefonda istedikleri nüfus müdürlüğü için kimlik başvuru randevusu alabildikleri gibi, isterlerse nüfus müdürlüğüne başvurarak yeni kimliklerini alabilecekler. Alo 199 kimlik randevu hattı üç ve üzeri olan nüfus müdürlüklerindeki kimlik değiştirme masası bulunan yerlerde geçerlidir" dedi.
Asım Özaydın, kartların hemen verilmediğini ifade ederek, "Eski nüfus cüzdanlarını aynı günde veriyorduk; fakat yeni TC kimlik kartlarını aynı günde veremiyoruz. Sürücü belgelerinde olduğu gibi, basımı ve dağıtımı tek merkezden yapıldığı için önce vatandaşlar başvuruda bulunarak gerekli belge ve parmak izi verme işlemlerini tamamlayacaklar" diye konuştu.
Kimlik kartları için belgeleri de sıralayan Aliağa İlçe Nüfus Müdürü Asım Özaydın, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarını değiştirmek için çok acele davranarak yığılmalara sebep oluyor. Değiştirmek için yeteri kadar süre var. Yeni TC kimlik kartı değiştirme işleri için başvuru sahipleri son 6 ay içinde çektirilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, eski nüfus cüzdanınız ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı yerine geçen bir belge ile müracaat ettikten sonra parmak izi, parmak damar ve el ayası damar izi biometri verilerini alıyoruz. Tabii bu zaman alıyor. Yeni kimlik belgelerini değiştirme talebinde bulunanlardan 16 TL ücret alınacaktır."



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