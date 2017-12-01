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01 Aralık 2017 10:47

“Nutuk” Avrupalı gençlere ulaşacak

İlköğretim okulları için düzenlenen “81 İlde Okutuyoruz” kampanyasına Yaşar Üniversitesi Ekonomi Topluluğundan destek geldi.

“Nutuk” Avrupalı gençlere ulaşacak

01 Aralık 2017 10:47

Geçen yıl bağışlarla toplanan bin 265 kitabı 81 kentte çocuklarla buluşturulurken, bu yıl da Atatürk’ün Nutuk’u İngilizce olarak Avrupa’nın birçok kentine gönderilecek.


Geçen yıl düzenlenmeye başlanan ‘’81 İlde Okutuyoruz’’ kampanyasına bu yıl katkı sağlayan Yaşar Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde bir hafta boyunca kitap toplayacak. Bu amaçla Yaşar Üniversitesi Ekonomi Topluluğu ve İzmir Rotaract Kulübü, Selçuk Yaşar Kampüsünde ortak stant açtı. İlköğretim öğrencilerini kapsayan kitap bağışları 7 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek.


Yaşar Üniversitesi Ekonomi Topluluğu Başkanı Ege Atis, amaçlarının çocukların kitap okumasını özendirmek olduğunu belirtti. Kampanyanın önemli bir toplumsal çalışma olduğunu vurgulayan Atis, “Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya destek olan tüm bağışçılara teşekkür ediyoruz. Toplanan yüzlerce kitap ülke genelinde ihtiyaç duyan ilköğretim öğrencileriyle buluşacak ve onların dünyalarını aydınlatacak” dedi.




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