O fotoğraftaki hayal gerçek oldu

Ailesinin, ilkokula başladığında “Belki bir daha almazlar, hatıra olsun” diyerek ilk gün önlükle fotoğrafını çektiği otizmli genç Doruk Güngör, 3 yıl önce yüzde 50 burslu kazandığı Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programını başarıyla bitirip mezun olmanın heyecan ve gururunu yaşıyor.

Üniversite eğitimi alabilen sayılı otizmli bireylerden

İzmirli Semra ve Ergin Güngör çiftinin oğulları Doruk’a, 2,5 yaşındayken otizm teşhisi kondu. Henüz 3 yaşındayken okuma yazmayı öğrendi, 4 yaşına geldiğinde 4 işlemi söktü, 5 yaşına geldiğinde ise notaları anında deşifre ederek çalıp söyleyebiliyordu. Türkiye’de henüz kaynaştırmalı eğitim yokken ailesinin çabalarıyla akranlarıyla beraber ilkokula başladı. Ailesi, onun eğitim hayatında nelerle karşılaşacağını bilemeden Doruk ilkokula başladığı ilk gün, “Belki bir daha almazlar” diye koltuğa oturtup önlükle fotoğrafını çekti. Öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle önce ilkokulu, ardından ortaokul ve liseyi başarıyla bitiren Doruk Güngör, 3 yıl önce girdiği üniversite sınavında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Grafik ve Tasarım Programını yüzde 50 bursla kazanarak, üniversite eğitimi alabilen sayılı otizmli bireylerden biri olmayı başardı.

Azimle gelen başarılar

Aradan geçen 3 yılda, önce hazırlık sınıfını başarıyla geçen Doruk Güngör, Yaşar Üniversitesi-İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu ÜNİLİG Erkekler Basketbol maçında sahaya çıkarak Türkiye’de resmi maça çıkan ilk otizmli de oldu. Güngör, gelecek Ekim ayında Kanada’da düzenlenecek 8. ANCA Dünya Otizm Festivalinde ödül verilen 11 kategoriden biri olan “Sportif Başarı” dalında da Türkiye’den ödüle aday gösterildi. Tüm bunların yanı sıra Doruk Güngör, eğitim gördüğü Grafik ve Tasarım Programını da başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Doruk Güngör, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde yapılan mezuniyet töreninde diplomasını Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu ve Tasarım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Korkut Ünal’dan aldı.

Ailesi hep destekledi

Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı baba Ergin Güngör, Doruk’un bugün geldiği noktanın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Doruk’a teşhis koyulduğu zaman otizm görülme oranı 10 binde 4’tü. Bugünkü rakamlar 68’de 1. Henüz nesil değişmeden bu noktaya geldi. Bence Doruk gibiler sadece anne babalarının değil, toplumun çocukları. Onların da diğer bireyler gibi insanlık hakları, eğitim hakları söz konusu ve bunlar yasalarla da sabitlenmiş durumda. Bugün yaşananlar da özel gayretlerin sonucu. İlkokula gittiği gün acaba bir daha okula gidebilecek mi? diye düşünürken Doruk’un Yaşar Üniversitesini kazanması, bugün de mezun oluşu otizmli bireyleri ve ailelerini cesaretlendirmek adına çok önemli. Üniversiteye girdiğinden bu yana 20 yıldır görmediğimiz ilgiyi, alakayı Yaşar Üniversitesinde gördük. Burada Doruk gibi başka otizmli gençlerimiz de üniversite eğitimi alıyor. Doruk’un Yaşar Üniversitesi basketbol takımında olması sembolik gibi görünüyor, ama Doruk’a verdiği moral, burayı benimsemesi ve eğitim performansına büyük katkı sağladı” diye konuştu.