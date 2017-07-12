Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 15:53

O Ses Türkiye yarışmacısına bıçaklı, sopalı, palalı saldırı

O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğradı.

O Ses Türkiye yarışmacısına bıçaklı, sopalı, palalı saldırı

12 Temmuz 2017 15:53


Edinilen bilgiye göre, O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel, İzmir’in Torbalı ilçesindeki ikamet ettiği evinin önüne gece yarısı geldi. Özel, burada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir anda bıçaklı, palalı ve sopalı saldırısına uğradı. Vücudunun değişik yerlerinde bıçak, sopa darbesi bulunan ve dövülen Murat Özel’i yakınları fark etti. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Özel’e kimlerin, neden saldırıldığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Saldırıya maruz kalan Özel, tedavisinin ardından taburcu edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:46
  • Güneş :05:51
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!