O yurda mühür vuruldu

Yurt, yürütülen soruşturmanın gizliliği nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İzmir Dikili’de hizmet veren Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalan bazı öğrenciler, yurttaki temizlik görevlisi Ö.F.E.’nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmaları üzerine aileler şikayetçi oldu ve olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Ö.F.E.’yi gözaltına aldı. Daha sonra tutuklanma talebiyle Dikili Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen Ö.F.E. ise dün geç saatlerde tutuklandı. Mahkeme dosya ile ilgili olarak gizlilik kararı alırken, yurda da yürütülen soruşturmanın gizliliği nedeniyle geçici olarak mühür vuruldu.